Les constructions précaires, dont la plupart sont illicites de par leur implantation sur des zones constructibles, sont devenues la hantise des pouvoirs locaux de la wilaya de Annaba. Ces derniers qui, au cours de la dernière session d’APW, ont manifesté non pas une volonté, mais plutôt une détermination, quant à l’éradication totale et définitive du phénomène de la bidonvilisation. Une bien triste réalité qui ne cesse de ternir l’image de Annaba. Ainsi, agissant dans la cadre d’une politique orientée vers les priorités élémentaires des occupants de constructions illicites et précaires, le chef de l’exécutif de la wilaya, Toufik Mezhoud a mis en place un plan de travail portant, sur le lancement d’une opération de recensement de familles occupant les constructions illicites à travers tous les bidonvilles de la wilaya. Une démarche dictée par les besoins de ces derniers d’un logement convenable, mais également, les besoins de la wilaya, le chef de la commune de Annaba, en matière d’unités nécessaires pour l’éradication du bidonville d’El Fakharine, Sidi Harb 2 et 3, ainsi que celui de Oued Forcha entre autres. Une initiative devant permettre à moyen et long terme d’éliminer de l’espace urbain de la wilaya de Annaba, tous types de constructions illicites et précaires confondus. Ces dernières, devenues un provisoire à la peau dure, pour se propager tel un virus, dans toutes les communes de la wilaya de Annaba. Aujourd’hui, et à l’ère des transformations que vit Annaba, à travers le boom d’un développement unique en son genre depuis des années, la priorité passe, selon les pouvoirs locaux de la wilaya de Annaba, par des priorités dont le retraçage de l’espace urbain. Pour ce fait, il devient impératif de prendre en charge la requête des demandeurs de logements, dont des centaines occupent jusqu’à la mise sous presse, des baraquements et autres constructions de fortune. Amorcée il y a une semaine, l’opération de recensement des occupants des bidonvilles dans la commune de Annaba, bien qu’elle ait fait beaucoup d’heureux parmi certains bidonvilles, ce n’était pas le cas pour d’autres, ceux de Oued Forcha notamment. Puisque ces derniers, dont seulement une trentaine ont été recensés au cours des dernières 48 heures, sur quelque 150 baraques implantées à la lisière de Oued Forcha. Situation suscitant moult interrogations, à l’origine d’une confusion inexpliquée pour les concernés par ce recensement.

N’ayant eu aucune explication quant à la façon opérée par l’élément chargé de l’opération, les habitants de ce bidonville, Oued Forcha en l’occurrence, ont décidé de bloquer tous les tronçons routiers menant au centre-ville et au Mont-Blanc. «Suspendre d’un coup l’opération de recensement, pour des prétextes qui ne tiennent pas debout, n’est autre que l’habituel comportement à chaque échéance électorale», ont lancé plusieurs manifestants approchés. «L’agent nous a dit qu’il poursuivra l’opération dimanche après le vote», ont rétorqué d’autres, ajoutant : «On n’a plus confiance en eux, nous voulons avoir du concret.» Pour chacun une histoire, un malaise, mais le moral reste au beau fixe, pour plusieurs autres, qui ne demandent qu’à être relogés. «Je suis né ici, dans ce bidonville, et je n’ai nulle part où aller car j’ai grandi ici. Ces gens qui vous entourent sont des natifs de Annaba, qui revendiquent un logement décent et la concrétisation des promesses tenues par différents exécutifs qui se sont succédé à la tête de la wilaya, quant à l’amélioration de notre cadre de vie», fulmine Mohamed, un habitant des baraquements qui jouxtent l’hôpital Pont-Blanc. C’est pour cette raison que des centaines de citoyens, issus de ce bidonville, ont fermé la circulation automobile, hier, jusqu’en fin d’après-midi.

Aujourd’hui, les 150 ménages qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, privés de toutes les commodités d’une vie décente, bien que se disant confiants quant à la démarche du wali, mais craignent le laxisme et les actes frauduleux, comme ceux de la fameuse liste des 7.000 logements. Des baraquement où vivent, des enfants et des personnes âgées souffrant pour la plupart de problèmes respiratoires, des maladies infectieuses à cause de l’humidité et de l’insalubrité due à la pollution de l’eau et aux fosses septiques qui se déversent dans l’oued, qui menacent au quotidien leur vie, notamment en période de pluviométrie. Au moment de la mise sous presse, la route reliant Annaba-ville à la zone, est toujours barrée. Les manifestants, qui revendiquent des explications sur la suspension de leur recensement, ont usé de voitures pour éviter toute tentative de passage à un véhicule quelconque. Seules les ambulances étaient autorisées de par l’urgence qu’impose l’activité médicale.