Une délégation de la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux de la wilaya de Mascara a signé dernièrement des conventions avec 20 cliniques et laboratoires médicaux spécialisés du secteur privé pour une prise en charge gratuite des personnes atteintes de la maladie, selon sa représentante locale, le docteur Amina Bahloul. La délégation de wilaya de la Fédération nationale des insuffisants rénaux a, récemment, conclu des accords avec des cliniques médicales privées pour prendre en charge, gratuitement, cette frange de patients adhérents à la fédération, dans les domaines cardiologie, gastro-entérologie, médecine interne, gynécologie obstétrique. Un nombre de laboratoires d’analyses s’est engagé à entreprendre gratuitement tous les types de tests médicaux des insuffisants rénaux, a assuré le docteur Bahloul. «Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une initiative de solidarité avec ces patients, dont certains sont démunis et d’autres sont incapables de travailler», a-t-elle expliqué à l’APS.

Il est prévu d’élargir l’opération pour inclure d’autres cliniques médicales dans d’autres spécialités, ce qui épargnera aux insuffisants rénaux les déplacements pour examens et analyses médicaux en dehors de la wilaya, a-t-elle fait savoir.

La Fédération compte, d’autre part, signer une convention avec l’Entreprise de transport urbain et suburbain de la wilaya de Mascara au profit des insuffisants rénaux pour leur permettre de se déplacer gratuitement comme c’est le cas dans d’autres wilayas, à l’instar d’Alger, a-t-elle indiqué.

Selon le docteur Amina Bahloul, le nombre de patients atteints d’insuffisance rénale dans la wilaya de Mascara est de 530 qui suivent des séances d’hémodialyse au sein de cinq centres publics et deux autres privés. Pour rappel, le président de la Fédération a fait état de 26 000 malades souffrant d’insuffisance rénale en Algérie, dont près de 10 000 nécessitant une transplantation pour en finir avec leurs souffrances et de l’hémodialyse, considérée actuellement comme leur seul espoir de survie. Quelque 3 000 insuffisants rénaux ont bénéficié d’une transplantation d’organes provenant de donneurs en Algérie. Dans ce cadre, de grands efforts ont été consentis par l’Etat pour améliorer la prise en charge des insuffisants rénaux, à savoir la réalisation de 400 centres d’hémodialyse répartis à travers le pays, la disponibilité des médicaments et les analyses nécessaires. L’Etat mobilise un coût total de prise en charge des malades de près de 130 millions de DA par jour.