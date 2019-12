La production oléicole attendue dans la wilaya de Aïn Defla au titre de la saison agricole 2019-2020 est de l’ordre de 220 000 q, en hausse par rapport à celle obtenue lors de la campagne précédente (192 000 q), a-t-on appris, hier, auprès d’un responsable de la direction locale des services agricoles (DSA). L’entrée en production de nouvelles superficies est susceptible d’expliquer ces prévisions, a indiqué le chargé des statistiques à la même direction, Amar Saâdi, faisant état de 7 000 ha consacrés à l’olivier contre 6 500 ha, la saison dernière. L’olive de table représente 55% de la production attendue au moment où l’huile d’olive en constitue 45 %, a-t-il fait remarquer. Le volume de production attendu est «plus qu’encourageant», a estimé le responsable, étayant son affirmation par les conditions climatiques défavorables caractérisées par un été très chaud, lequel s’est prolongé jusqu’à la mi-novembre. «Cette situation a exacerbé le problème de l’irrigation des plantations d’autant qu’une bonne partie des oliveraies est située dans des zones de piémont et de montagne», a-t-il signalé, observant que l’oléiculture est notamment présente dans les régions de Sidi Lakhdar, Arib et Boumedfaâ. Il a affirmé que la présence de jeunes plantations s’étalant sur 3 500 ha et dont l’entrée en production ne se fera qu’au bout de 6 ans, soit après être arrivées à maturité, permettra d’augmenter la production à moyen terme. Le programme de plantation d’oliviers a pour objectifs l’augmentation de la production et de la productivité oléicole, la création d’emplois et l’occupation du sol, a encore précisé Saâdi. Au total, huit huileries activent sur le territoire de la wilaya dont trois modernes, trois sous presse et deux traditionnelles, a-t-il détaillé, observant que les huileries appartenant à cette dernière catégorie n’activent que «deux à trois mois par an».