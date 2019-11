Entré aujourd’hui officiellement en campagne, le candidat indépendant à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, propose aux Algériens le programme réformiste dans bâtir «une nouvelle République».

Pour preuve, Tebboune annonce d’emblée le mégaprojet de «réforme globale de l’Etat dans tous ses démembrements, permettant l’édification d’un Etat de droit, légitime et moderne». Un projet duquel découle un certain nombre de chantiers et pas des moindres.

Il s’agira en premier lieu d’une «large révision de la Constitution consacrant, entre autres, le renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement et mettant en place des contre-pouvoirs pour éviter toutes dérives autocratiques», allusion faite à l’ancien pouvoir. L’autre chantier est celui du renforcement de la bonne gouvernance à travers le cheval de bataille, «la séparation de l’argent, de la politique et la lutte contre la corruption», ce qui lui avait coûté son éviction de la tête du gouvernement. En outre, «une réforme globale de la justice pour garantir son indépendance», y est inscrite, alors que cette même réforme a été menée en long et en large il y a quelques années. Il y aura également une refonte du dispositif juridique régissant les élections. Ajoutée à cela, une refonte totale de l’organisation territoriale, dont une modernisation de l’administration. Parmi les autres engagements prévus dans ce programme, le volet social est de mise. Tebboune promet, ainsi, la défiscalisation des salaires de 30 000 DA et moins, et de puiser, par contre, en termes d’impôts, dans «les fortunes individuelles». Tebboune promet également de réserver un statut plus favorable à la femme en dépassant le principe des quotas, ciblant l’émergence de leurs compétences y compris celles au foyer, en leur offrant des avantages de manière à les intégrer dans l’activité économique. Allant plus loin encore, ce dernier révèle que son programme contient des réformes pour d’autres catégories professionnelles, à l’image des pêcheurs. Des promesses qui, selon certains commentaires exprimés sur les réseaux sociaux, «frôlent, parfois même, le populisme».

Par ailleurs, à travers son programme, Tebboune s’engage à «édifier une société civile libre et active en mesure d’assumer sa responsabilité en tant que contre-pouvoir, mettre en application un plan d’action au profit des jeunes avec, en priorité, la formation et l’emploi». Il veillera aussi à «mettre en place un cadre réglementaire incluant des mesures visant à consolider les composantes de l’identité nationale, à savoir: l’islam, l’arabité et l’amazighité».

Au volet économique, le candidat indépendant à la magistrature suprême met en avant «l’application d’une nouvelle politique de développement hors-hydrocarbures, en vue d’en atténuer la dépendance». Cela se traduira, notamment, par «la promotion des start-up et le renforcement des missions des collectivités locales dans le développement et la diversification de l’économie nationale». Cette politique s’articule aussi sur «la promotion de la production nationale, pour que les produits locaux puissent se substituer à ceux importés et parvenir, par-là même, à préserver les réserves de changes». Le tout ne se fera pas sans l’impérative «amélioration du climat des affaires, ainsi que l’encouragement de l’investissement, notamment extérieur direct, via des mesures attractives», comme prévu dans ce programme électoral.

Les volets défense et politique extérieure n’étant pas en reste, Tebboune projette de «mettre l’industrie militaire au service de la sécurité et de la défense nationales et en faveur du développement économique». Il s’emploiera à «la révision des objectifs et des missions classiques de la diplomatie algérienne», tout en veillant à «la promotion de la participation de la communauté nationale à l’étranger dans le renouveau national».

Mettant à profit la situation traversée actuellement par notre pays, le programme électoral de Tebboune « cadre avec le vécu et les revendications du Hirak populaire, aspirant à un changement et à plus de libertés», a-t-il soutenu. «Ce programme est apte à être appliqué à la lettre. Si le peuple me choisit, vous aurez le droit de me juger sur mon programme dans le futur», a affirmé l’ancien ministre de l’Habitat.

Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune se revendiquant «novembriste», a décliné son programme électoral sur une plate-forme de 54 engagements, en hommage au 1er novembre 1954. Quant au slogan choisi par son équipe de campagne c’est : «Engagés pour le changement, capables de le réaliser» c’est le programme du candidat indépendant.

S’il est encore prématuré pour un éventuel plébiscite de l’électorat, Tebboune a déjà l’appui d’un parti politique, en l’occurrence, le mouvement El Islah. Le président, Fillali Ghouini, a affiché le soutien de sa formation politique à ce candidat, qui, dit-t-il, «présente un programme solide», invitant «les militants du mouvement à mettre en œuvre cette décision et lui procurer, ainsi, un soutien populaire».