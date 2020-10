La rentrée scolaire 2020-2021 a eu lieu, hier, mercredi dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou de manière presque ordinaire. Toutes les incompréhensions et les appréhensions de la veille, inhérentes aux nouveaux plannings, ont été éludées dès la première heure, le matin. Comme prévu donc, la majorité des élèves était accompagnée hier matin, de ses parents car ces derniers, ou du moins la majorité d'entre eux, n'avait pas encore saisi l'aspect pratique du nouveau planning d'enseignement qui s'est avéré finalement, très simple.

Il a suffi de quelques minutes pour que tout soit rentré dans l'ordre et les parents ont vite compris que, désormais, toutes les classes étaient divisées en deux groupes distincts et ces derniers devraient suivre leur scolarité par alternance: un jour sur deux. Les élèves ayant figuré sur la liste des premiers groupes ont donc été retenus pour une première journée d'études hier. Quant à ceux figurant sur la liste des deuxièmes groupes, ils ont été libérés pour revenir, aujourd'hui, dès la première heure.

Par ailleurs, concernant les élèves du pré- scolaire, il faut préciser qu'ils n'étaient pas concernés par la rentrée, hier. Ils se rendront à l'école pour la première fois le 4 novembre prochain, soit le même jour que les élèves du CEM et des lycées. Il faut préciser en outre que les élèves du cycle primaire n'ont pas caché leur joie qu'ils ont exprimée ostensiblement suite à ce retour à l'école après plus de 7 mois de rupture de ban.

Quant aux mesures comprises dans le protocole sanitaire du ministère de l'Education nationale, les responsables des établissements scolaires du primaire ont veillé à leur respect scrupuleux. Aussi, les responsables de la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou ont mobilisé des médecins et des psychologues afin d'assister les élèves du primaire qui sont ou seraient susceptibles d'être dans des situations imposant une prise en charge. Il faut rappeler enfin que la veille de cette nouvelle rentrée scolaire, le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a présidé, au niveau du centre des oeuvres sociales de la wilaya, une cérémonie de remise de bus scolaires au profit de 50 communes.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant de l'Assemblée populaire de la wilaya, des membres de la commission de sécurité de wilaya, du délégué local du médiateur de la République, le secrétaire général de la wilaya, des chefs de dairas et des maires ainsi que des directeurs de l'exécutif, les élus locaux et les membres de la famille révolutionnaire.