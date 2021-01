Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a reçu, hier, au siège de l'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Mohammed Bamba Mokit, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, qui effectue une visite officielle en Algérie, du 5 au 7 janvier, à la tête d'une importante délégation militaire. Lors de cette rencontre et après les protocoles d'usage, le général de corps d'armée a souligné: «Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir honoré mon invitation, tout en vous souhaitant la bienvenue en Algérie, votre seconde patrie, et aux membres de la délégation qui vous accompagnent, en espérant que votre séjour parmi les nôtres, soit fructueux et agréable.»

Le général de corps d'armée ne manquera pas d'ajouter, à l'occasion «Votre première visite en Algérie, qui revêt un intérêt particulier pour nos deux pays frères, permettra sans doute de développer nos relations et constitue une opportunité pour hisser la coopération entre nos deux armées, dans les domaines d'intérêts communs, notamment à la lumière de l'évolution du contexte sécuritaire dans la région.» Pour lui, les deux armées constituaient plus qu'une nécessité, en vue de faire face aux défis sécuritaires et ce par le renforcement de la coopération militaire entre les deux armées, qui s'imposent dans la région.

Il affirme donc: «À cet égard, la consolidation de la coopération militaire entre nos deux institutions est plus que souhaitable, en vue de faire face conjointement, aux défis sécuritaires imposés à notre région et examiner les voies et les moyens à même de permettre à nos deux armées d'assurer leurs missions dans ce contexte empreint de risques et de menaces de tous bords». C'est à ce titre estime le général de corps d'armée « judicieux de valoriser davantage les mécanismes de coopération sécuritaire déjà existants, à l'instar du Comité d'état-major opérationnel conjoint (Cemoc), dont la coopération est axée sur l'échange de renseignements et la coordination des actions de part et d'autre des frontières communes des pays membres».

Le chef d'état-major ne manquera pas de témoigner à son invité et à la délégation qui l'accompagne toute la bonne volonté de l'Algérie « à oeuvrer à consolider nos relations bilatérales militaires, en vue de faire face aux différents défis sécuritaires pesant sur nos régions maghrébines et du Sahel». Pour sa part, l'hôte de l'Algérie ne manquera pas, dans son intervention, de valoriser les relations, historiques d'ailleurs, entre les deux pays, notamment l'attachement de son pays à l'Algérie, qui a toujours su apporter son soutien multiforme à la Mauritanie.