La décision de lever partiellement l'interdiction des activités commerciales et en attendant son élargissement à la totalité des activités a redonné, hier, à la ville de Bouira une animation timide. Cette décision partage les avis. Pour un professionnel de la santé «la décision ne doit pas être généralisée à toutes les wilayas, mais doit faire l'objet d'une étude au cas par cas, surtout que le risque de voir l'épidémie revenir est là», nous déclare notre interlocuteur. Pour les commerçants, le manque à gagner reste le motif pour rouvrir, mais en respectant les consignes de distanciation et le port des bavettes. Comme chacun le sait, les pouvoirs publics ont autorisé la réouverture des magasins mais maintiennent l'interdiction pour les vendeurs d'habillement, les restaurants, les cafetiers et surtout le transport public. En ce premier jour de semaine, bon nombre ont temporisé et n'ont pas levé leurs rideaux surtout que la clientèle habituelle était celle qui venait des villes et villages des alentours. La reprise des activités commerciales est une occasion pour les femmes de sortir, mais la chaleur qui sévit ces derniers jours est l'autre facteur qui a découragé beaucoup de commerçants à rester fermés. «La vie normale ne reprendra que quand le confinement sera totalement levé, surtout qu'en été, Bouira est une ville qui s'anime le soir où les habitants cherchent la fraicheur. Les sorties sont interdites à partir de 19h », nous confie le propriétaire d'une crémerie située sur la boulevard de la wilaya.

« Tant que le transport public urbain et suburbain n'est pas rétabli, nous continuerons à ouvrir pour rien, surtout que les clients sont souvent des villageois des alentours» affirme un autre commerçant de meubles. Ceux qui ont ouvert ont appliqué à la lettre les recommandations et conseils sanitaires imposés par la situation. En plus d'avoir mis du gel désinfectant à l'entrée des magasins, les vendeurs portaient des bavettes et ont délimité des espaces à l'intérieur où pas plus de trois personnes sont admises. Les pièces de monnaie sont déposées dans des bacs remplis d'eau javellisée. Des affiches expliquant les mesures préventives à respecter contre la propagation du virus sont collées à l'entrée et à l'intérieur des magasins et les vendeurs n'hésitent pas à rappeler à l'ordre toutes les personnes qui ne s'y soumettent pas. Lourdement impacté par plusieurs mois d'inactivité, le recours à la débrouillardise a pris le dessus. Un taxieur qui vend des oeufs, un vendeur de maroquinerie reconverti en distributeur de pain, des transporteurs devenus des vendeurs ambulants de fruits et légumes... Dans la foulée et comme à chaque décision, certains vendeurs d'habillement ont trouvé la parade en allant s'installer au bord des routes comme c'est le cas à la sortie sud de Bouira et sur les bords du village Saïd-Abid. Plus au sud et dans la localité de Raffour, cette branche de l'activité commerciale n'a pas attendu la décision des pouvoirs publics pour ouvrir et vendre.