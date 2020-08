C'est un petit pas pour Algérie poste, mais un bond de géant pour le pays! L'entreprise publique de service postal et d'activité financière vient de lancer le M-Paimment via QR Code. Intitulé «Barid Pay», ce service innovant permet d'effectuer des transactions financières simplement en scannant un petit code à travers son smartphone. Comment ça marche? le commerçant dispose d'un QR Code unique attribué par Algérie poste, il suffit au client de le scanner pour régler ses achats. Un message de confirmation qui fait office de reçu est envoyé au client et au commerçant. Le tour est joué, pas besoin d'argent liquide ni de carte de paiement, mais simplement de son téléphone portable. C'est une véritable révolution pour un pays qui souffre depuis plusieurs mois d'une crise sans précédent de liquidité. Une telle solution doit permettre de mettre fin à cette crise en réduisant la circulation de l'argent liquide, tout en évitant les chaînes humaines interminables au niveau des bureaux de poste pour retirer cet argent qui pour le moment est le seul moyen de paiement. Cela sans parler des avantages pour le Trésor public, liés à la traçabilité de l'argent et des transactions financières. De plus, le fait de parler de mobile est en totale adéquation avec les habitudes du consommateur algérien. Le téléphone portable occupe une grande place dans la vie des citoyens. C'est l'objet qui ne les quitte presque jamais, que ce soit les jeunes ou les personnes âgées. Les chiffres officiels donnent environ 38 millions d'internautes liés à la téléphone mobile en Algérie. C'est dire le niveau de pénétration de l'Internet mobile dans un pays de 44 millions d'habitants. Sur le papier, ce service a donc tout pour réussir. Mais allons-nous le pérenniser ou tombera-t-il aux oubliettes comme des centaines d'autres projets qui auraient pu radicalement faciliter la vie des citoyens? C'est ici où se situe le grand défi! Construire une telle application n'est pas une grande réalisation au vu du niveau qu'ont atteint nos développeurs et ingénieurs en informatique. C'est une technologie qui existe dans le monde depuis des années, elle a été reprise et développée en fonction de nos besoins et de l'architecture du réseau d'Algérie poste. Le plus dur reste à faire. Il est primordial d'ancrer cette culture chez les consommateurs algériens, ainsi que les commerçants. On ne doit pas se contenter d'effets d'annonce, mais ce lancement doit être accompagné de mesures d'encouragement pour inciter les gens à recourir à ce service. Ils ont également besoin d'être rassurés surtout en ce qui concerne un service qui touche directement à leur compte en banque. Algérie poste doit faire preuve d'ingéniosité pour la disruption du marché financier national afin de faire de ce mode de paiement la règle. Les consommateurs ont besoin d'être «poussés» vers le tunnel pour comprendre au mieux l'utilité de la chose. Cela passe des avantages par rapport à la méthode classique, mais aussi une facilitation d'utilisation et de souscription. Or, le communiqué de la poste est très «bureaucratique» quand il parle des conditions de souscription. «Les clients doivent se déplacer vers l'un des bureaux d'Algérie poste afin de déposer leur dossier. En sus, ils doivent, communiquer leur numéro de téléphone à Algérie poste et disposer d'un compte CCP et d'une carte magnétique Eddahabia, précise la même source», est-il écrit dans ce communiqué.

Pour la partie commerçant, c'est encore pire! «Le commerçant doit s'inscrire en allant déposer de lui-même tout un dossier afin de pouvoir bénéficier d'un service que rien ne dit qu'il lui sera bénéfique. Surtout que la majorité d'entre eux ne déclare pas ou peu ses revenus... Algérie poste compte offrir des services gratuits pendant deux mois aux commerçants qui souhaitent opter pour la nouvelle démarche. Mais sérieusement, est-ce suffisant? Algérie poste doit faire preuve d'innovation et pas comme le nom qui ressemble étrangement à celui que propose depuis 2014 le voisin marocain...