Deux employés exerçant au sein de la Société d’impression de l’Est implantée à Constantine, ont, pour des motifs inexpliqués encore, fini par une dispute qui s’est vite aggravée pour que l’un d’entre eux use de violence et porte des coups brutaux à celui qui est censé être son confrère. La victime s’est aussitôt dirigée vers l’hôpital pour une consultation chez le médecin légiste et a obtenu un certificat d’incapacité, comme le démontre le document de neuf jours, en plus la nécessité d’un traitement de 30 jours avec arrêt de travail. Muni de ces documents, la victime a déposé plainte devant la justice. Le syndicat des travailleurs, soit l’Ugta, a été saisi pour cette affaire, une première dans un établissement public.