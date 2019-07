Une rue portant le nom du militant pour l’indépendance de l’Algérie Frantz Fanon a été inaugurée hier à Stains, dans le département de Seine-Saint-Denis (Paris) en présence de nombreux officiels algériens et français. L’ancienne ministre française de la Jeunesse et des Sports, députée de la Seine-Saint-Denis, Marie-George Buffet était présente à la cérémonie d’inauguration de la rue aux côtés du président de la Plaine Commune, Patrick Braouezek, du maire de Stains, Azzedine Taïbi et du consul d’Algérie à Bobigny, ainsi que du directeur du Centre culturel algérien à Paris, respectivement, MM. Mahmoud Massali et Ibrahim Haci. De nombreux élus, historiens et responsables associatifs activant dans le domaine culturel, de la lutte anticoloniale se sont recueillis aux côtés du fils du militant anticolonialiste au pied de la plaque portant la rue Frantz Fanon, à l’angle de l’esplanade Simone de Beauvoir.