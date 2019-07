Décisive. Cette semaine le sera pour l’Algérie. A son terme, le pays verra le bout du tunnel ou s’enlisera encore plus dans la crise politique. Car, l’installation d’un panel de personnalités pour conduire le dialogue inclusif n’est qu’une mise sur les rails. Reste maintenant à savoir si réellement la machine va être enclenchée. La composante choisie pour la médiation va certes, tenir aujourd’hui sa première réunion, mais cela ne signifie pas que la partie est gagnée. Loin de là ! Les membres du panel reçus, jeudi dernier, par Abdelkader Bensalah, sont intransigeants quant à l’application rapide des mesures d’apaisement réclamées comme préalables avant l’entame du dialogue. Karim Younès, coordinateur du panel, n’a d’ailleurs pas manqué, hier, de rappeler les conditions des six personnalités affirmant qu’en cas de leur non-prise en charge, ce sera «la rupture». Tout en rappelant encore une fois les sept décisions convenues lors de l’entretien avec le chef de l’Etat, l’ex-président de l’APN affirme «cette semaine sera décisive. Si les engagements pris par la Présidence ne connaissent pas un début d’exécution, le panel, «Tajma3th n’el khir», se réunira et examinera l’éventualité de la suspension de ses travaux et pourra même aller jusqu’à son auto-dissolution ». La balle est donc dans le camp du pouvoir. Si le pouvoir en place ne montre pas sa bonne foi en libérant les détenus d’opinion, le champ médiatique et en se séparant du gouvernement Bedoui, il y a forte chance donc que le dialogue capote. Mais ce n’est pas là le seul risque, il faut le dire. Le panel des six personnalités risque de perdre de sa crédibilité face aux désapprobations qu’il commence à enregistrer de la part d’autres personnalités, toutes aussi crédibles et qui étaient également pressenties pour figurer parmi le groupe de la médiation. En effet, les déclarations faites par le sociologue Nacer Djabi ou encore l’avocat Saïd Salhi, voilent quelque peu la transparence à laquelle tiennent tant les compagnons de Karim Younès. Ces derniers qui sont mandatés par le pouvoir depuis jeudi dernier, ont tenu à jouer la totale clarté en ce qui concerne leur rencontre avec Abdelkader Bensalah afin de tenir informé le peuple. Ils ont alors cité dans le détail l’échange qu’ils ont eu avec le chef de l’Etat et les conditions qu’ils ont posées comme préalables à tout dialogue. Malgré cette transparence dans la démarche qui témoigne de l’intégrité et la loyauté des six personnalités, les circonstances qui ont entouré leur désignation ont provoqué un certain remous. Karim Younès s’est suffi de dire que le panel s’est auto-installé. Cela a laissé penser que sur un commun accord, les 13 personnalités proposées par le forum civil ont choisi six noms parmi eux pour mener le dialogue. Or, Nacer Djabi a affirmé hier que « des noms ont été ajoutés à la liste sans qu’on soit informé». Il révèle avoir donné son accord de principe à «des institutions nationales officielles» qui l’ont contacté pour faire partie de l’instance de dialogue. Sans nommer les «institutions officielles», le sociologue explique sur les réseaux sociaux « avec Saïd Salhi, Lyes Merabet et Islam Benattia, nous avons convenu de laisser M. Karim Younès rencontrer les représentants de la Présidence, pour ensuite entamer notre mission après l’annonce officielle de notre installation en tant que commission de dialogue souveraine, une fois satisfaits les préalables posés. (…) Ce qui s’est passé par la suite, n’était pas conforme à notre conception. Des noms ont été ajoutés à la liste sans qu’on soit informé». Malgré l’incompréhension, Djabi exprime ses «vœux de succès» aux membres du panel. Saïd Salhi, le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l’homme, qui avait lui aussi répondu favorablement à l’invitation faite par Karim Younès de rejoindre le groupe, a également fait part de sa grande surprise «On s’est entendu (sur ça) le mercredi soir. Le lendemain, à 11 heures, on découvre à la télé un autre panel qui est reçu à la Présidence». Ces deux témoignages viennent donc ternir, un tant soit peu, l’image du panel qui doit mener l’Algérie vers une sortie de crise. Cet épisode dans l’amorce du dialogue n’est pas déterminant et doit être surpassé. Car il s’agit là d’une initiative ouverte et indépendante et tous les citoyens honnêtes qui peuvent apporter un plus pour la construction de l’Algérie de demain, ont le devoir de rejoindre le grand dialogue inclusif afin de concrétiser les espoirs des millions d’Algériens.