Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi à Alger, le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, selon un communiqué de la Présidence qui a précisé que l'audience s'est déroulée au palais d'El- Mouradia. M. Ghali a affirmé, au terme de l'audience, qu'ils ont abordé la situation qui prévaut «sur le plan régional, africain et international, notamment après la récente agression marocaine, menée en violation de l'accord de cessez-le-feu signé entre le Front Polisario et le royaume marocain, sous l'égide de l'ONU, pour l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui». L'Algérie soutient résolument le combat du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et elle apporte, avec constance et détermination, son appui humanitaire aux réfugiés sahraouis, victimes d'une oppression qui interpelle la communauté internationale. Nul doute que la position de l'Algérie en faveur des causes justes, aussi bien sur le continent africain que partout dans le monde, a été réitérée par le chef de l'Etat. Le président Brahim Ghali n'a pas manqué, à cette occasion, d'exhorter les organisations internationales de défense des droits de l'homme à intervenir pour protéger les hommes, femmes et enfants sahraouis, sans défense face aux violences des forces d'occupation marocaines qui ont multiplié les attaques à l'encontre de la population, au lendemain de l'agression commise à El Guerguerat. «Nous dénonçons ces pratiques et nous appelons les organisations internationales de défense des droits de l'homme à accéder au territoire assiégé pour protéger les citoyens sahraouis sans défense» a déclaré Brahim Ghali qui rappelle que «le peuple sahraoui a été contraint, suite à cette agression (du

17 novembre dernier) à reprendre la lutte armée afin d'obtenir son droit à la liberté, à l'indépendance et à l'autodétermination». Car, dit-il, «le peuple sahraoui a donné suffisamment de temps à la communauté internationale, près de 30 ans, pour la mise en oeuvre du plan de règlement pour l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination». Le président sahraoui a souligné, de ce fait, que l'objectif n'a pu être concrétisé à cause des «entraves dressées continuellement par le Maroc» pour neutraliser les efforts de l'ONU, censés libérer la dernière colonie en Afrique, le royaume marocain bénéficiant d'un silence complice de la communauté internationale. Ghali a cité l'exemple des «femmes sahraouies malmenées, quotidiennement, dans les rues» parce qu'elles entendent «revendiquer l'application de la légalité internationale» telle qu'elle découle des résolutions de l'ONU. Fort de «l'accueil fraternel» et de la qualité «fructueuse» de l'audience que lui a accordée le président Abdelmadjid Tebboune, deux jours avant la célébration du 45ème anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), le président Brahim Ghali a tenu à le «féliciter pour son rétablissement et le retour de l'Algérie sur tous les plans, régional et international» et, plus particulièrement au sein de l'Union africaine dont le rôle est appelé à prendre une dimension active pour faire respecter le droit du peuple sahraoui à son autodétermination.