La transition énergétique, enfin, sur de bons rails? Les choses semblent en tout cas bouger. En effet, le ministre de la transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a fait, jeudi dernier, une grande annonce, sous l'oeil bienveillant de son homologue de l'Énergie, Abdelmadjid Attar. Ainsi, il a affirmé qu'une sorte de «Sonelgaz» des énergies renouvelables était en train d'être créée. «Cette nouvelle société est dédiée exclusivement au développement des énergies renouvelables», a fait savoir le professeur Chitour. «Il s'agit d'une société par actions, basée sur la structure juridique d'une société existante, mais en l'adaptant aux missions cibles de la nouvelle entité de développement des énergies renouvelables», a-t-il expliqué avant d'étaler les principales missions de cette entreprise qui se veut comme le moteur des ENR en Algérie. «Elle s'occupera, entre autres, de l'acquisition et la préparation des terrains destinés aux projets des énergies renouvelables (accès aux sites, accès et raccordement aux réseaux électriques...)», a fait savoir le ministre. «Il s'agit également de la réalisation des études complète de faisabilité et d'impact, la recherche des meilleurs mécanismes de financement (package contractuel bancable) et la coordination entre les différents acteurs concernés par le projet (administration centrale, collectivité locale, opérateurs de réseaux, régulateur, banque, douanes...)», a-t-il poursuivi. «Son autre mission sera la promotion de l'intégration nationale à travers notamment des dispositions incitatives dans les cahiers des charges, le développement du partenariat public/privé dans le domaine des énergies renouvelables», a-t-il rétorqué. Selon le professeur Chitour, cette entreprise sera également chargée de l'élaboration des cahiers des charges et le lancement des appels d'offres à investisseurs, le traitement des offres des soumissionnaires jusqu'à l'attribution définitive. D'ailleurs, elle est appelée a faire son premier appel d'offres durant les prochains mois. «Après l'achèvement des procédures de sa mise en place, la nouvelle société devra lancer un premier appel d'offres avant la fin du premier semestre 2021», dit-il, non sans préciser que «si tout marche comme prévu». Il rappelle que l'objectif qu'il s'est tracé, depuis que le président de la République lui a confié cette noble mission, est de réaliser 1000 MW avant la fin de l'année en cours. Une grande première qui devrait amorcer le rythme que le professeur Chitour veut insuffler aux renouvelables avec un minimum de 1000 MW. Le but final étant d'atteindre une capacité de 15000 MW à l'horizon 2035. Chems Eddine Chitour rappelle les difficultés rencontrées par le programme de 22000 MW lancé en 2011. Il indique avoir fait le bilan de ce programme, afin de comprendre les raisons du blocage, et ainsi ne pas refaire les erreurs du passé. «La création de cette nouvelle société entre dans ce cadre. Elle doit marquer l'engagement de l'Algérie dans la révolution électrique verte», a-t-il soutenu, non sans préciser qu'elle sera la petite soeur de Sonelgaz. On ne connaît, cependant, pas le nom de la nouvelle société et son organisation. On devrait en savoir plus la semaine prochaine, à l'occasion du 50e anniversaire de l'annonce de la nationalisation des hydrocarbures. Un évènement qui a été consacré, cette année, à l'indépendance énergétique du pays. Ce qui justement passe par une vraie politique du renouvelable...