À l'inauguration, ont pris part la famille de la victime ainsi qu'un grand nombre de citoyens venus lui rendre hommage. Une prise de parole de ses proches et de ses amis a mis en évidence les qualités de cet homme ravi à ses proches par un acte criminel. Docteur Hacène Larbi a en effet été assassiné le 28 août 2019 sur la côte d'Agouni Oucherki, chef-lieu de la commune d'Aghribs par un individu armé.

Les faits remontent exactement à une année jour pour jour. Le médecin se rendait en voiture à Azeffoun où il exerçait à l'EPH local comme hématologue. Selon des témoignages, la victime a été accostée en auto-stop par un inconnu. Docteur Hacène Larbi s'est arrêté pour laisser monter l'auto-stoppeur. Les mêmes témoins ajoutent qu'à l'approche d'un barrage de l'armée, l'assassin a sorti une arme à feu et a tiré sur le médecin avant de prendre la fuite. La consternation a alors régné sur le village de Taguersift et sur toute la commune d'Aghribs. Les gens ne parvenaient pas à expliquer cet assassinat d'un médecin en plein village. Le lendemain, l'auteur du crime a été arrêté non loin du lieu où se sont déroulés les faits. Au même moment, l'enterrement à Taguersift du docteur Hacène Larbi a jeté l'émoi dans tout le village. Les citoyens voulaient savoir les raisons qui ont poussé un inconnu à tirer avec une arme à feu sur un médecin. Aussi, une année, jour pour jour, les mêmes villageois n'ont pas oublié ce crime odieux qui a visé l'un des leurs. L'inauguration de la stèle est la preuve que le crime n'est pas près d'être oublié.

En fait, l'assassinat du docteur Hacène Larbi n'est pas unique dans les annales des crimes commis dans la même région. Il y a quelques années, un autre homme très respecté par les siens a été victime d'un kidnapping. Hand Slimana, un entrepreneur du village Imekhlef de la région d'Aghribs a également été assassiné le 14 novembre 2010 alors qu'il tentait de résister à ses ravisseurs. Ces derniers ont tiré sur lui des balles de Kalachnikov et la victime succombera quelques jours plus tard à l'hôpital. Son cousin, kidnappé, sera relâché grâce à la mobilisation des citoyens de la région qui avaient refusé tout dialogue ou négociation avec les ravisseurs. La wilaya de Tizi Ouzou a connu plus de 70 actes de kidnappings durant la période qui s'étale de 2005 à 2012. Les commerçants et les entrepreneurs ont été les victimes recherchées par les bandes de malfaiteurs qui sévissaient dans la région. Des rançons ont été à chaque fois réclamées par les ravisseurs aux familles des victimes qui ont accusé le coup dans le silence durant les premières années. Puis, les populations ont commencé à réagir peu à peu. Des familles ont refusé de payer la rançon demandée alors que les villageois s'organisaient pour faire des actions contre ce phénomène. Une mobilisation qui a permis de mettre hors d'état de nuire ces bandes traquées partout par les services de sécurité.