Les massacres perpétrés le 17 octobre à Paris contre les manifestants pacifiques, restent à jamais gravés dans la mémoire collective des Algériens. Ces événements tragiques avaient donné plus de poids à la Guerre de Libération nationale à travers le monde. Outre la répression sanglante de la police française, cet événement historique met en exergue le rôle héroïque de la communauté algérienne en France et sa contribution au recouvrement de la souveraineté nationale.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a inauguré une stèle commémorative en hommage aux victimes. « C’est l’histoire de Paris, notre histoire, celle d’une ville qui n’accepte pas ce type de répression, qu’on puisse tuer des femmes et des hommes parce qu’ils manifestaient pacifiquement pour une cause », a déclaré la maire de Paris, après une brève cérémonie, en présence de quelques dizaines d’invités et d’autant de spectateurs, dont plusieurs brandissaient des drapeaux algériens. Parmi les 18 000 Algériens ayant rejoint la Fédération de France du FLN, 15 000 d’entre eux furent arrêtés dans la nuit du 17 octobre 1961, lors de manifestations pacifiques, où des centaines d’Algériens furent jetés à la Seine, à Paris.

Le préfet de police de Paris, à l’époque des faits, Maurice Papon, avait imposé un couvre-feu aux Algériens, de 20 heures à 5 heures du matin. Toutefois, les émigrés algériens avaient bravé cet interdit, sortant le soir du 17 octobre pour manifester, défiant les autorités françaises et prouvant leur détermination à poursuivre la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Par ailleurs, dans un message à l’occasion de la commémoration du 58ème anniversaire de ces massacres, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a rappelé que « le 17 octobre 1961, la communauté algérienne établie à Paris et sa périphérie est sortie manifester son rejet de mesures discriminatoires prises spécifiquement à son encontre, notamment un couvre-feu dont elle était l’objet, et subit de ce fait la plus féroce des répressions ». « Sans aucun égard pour les femmes ou les enfants, des compatriotes ont fait l’objet d’une véritable chasse à l’homme et au faciès, agressés et jetés dans la Seine, à la suite d’ordres assumés », a-t-il ajouté.

« Ces tragiques moments restent gravés dans la mémoire collective de l’ensemble du peuple algérien et de tous ceux, justes, qui s’en sont démarqués et qui sont prêts à assumer la charge mémorielle de tels évènements », a-t-il souligné.