Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, hier, à Alger, au lancement de la diffusion à titre expérimental d'une chaîne thématique publique dédiée à l'enseignement à distance, via le satellite algérien

Alcomsat-1, coïncidant avec la célébration de la Journée nationale de l'étudiant. La cérémonie de lancement de cette 7e chaîne publique «El Maârifa», s'est déroulée en présence du conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Allahoum et des membres du gouvernement. Cette nouvelle chaîne, première du genre, mettra à la disposition des élèves des trois cycles de l'enseignement une série de cours dans toutes les disciplines et matières, notamment des classes d'examens. Le choix de la Journée nationale de l'étudiant pour le lancement de la diffusion de cette chaîne a été motivé par la symbolique de cette date, pour l'Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait annoncé, la semaine dernière, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres par visioconférence, le lancement de cette chaîne de télévision spécialisée.