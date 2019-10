Dans un communiqué publié dans la soirée de mercredi dernier, l’ambassade d’Arabie saoudite a répondu des assertions rapportées par un site Web selon lesquelles l’ambassadeur et des membres de la mission diplomatique saoudienne se seraient ingérés dans les affaires internes du pays. «L’ambassade d’Arabie saoudite exprime son regret quant à ces rumeurs tendancieuses qui ciblent les relations fraternelles qui lient le Royaume d’Arabie saoudite et la République démocratique et populaire d’Algérie», souligne le communiqué. Pour l’ambassade saoudienne qui a exprimé «son profond regret pour ces rumeurs malveillantes», de pareilles informations visent à nuire « aux relations fraternelles entre les deux pays» qui durent depuis des décennies», note le même communiqué, insistant sur le «respect du royaume pour la souveraineté de l’Algérie» et sur le principe «de non-ingérence dans ses affaires intérieures». Tout est parti avec l’interpellation par la police d’un journaliste saoudien à Alger. En effet, vendredi 28 septembre, Abdelkader Kherbouche, correspondant de la chaîne saoudienne Al-Arabiya à Alger, a été interpellé par les services de sécurité alors qu’il couvrait la manifestation populaire hebdomadaire dans la capitale. Une procédure somme toute routinière comme cela aurait pu arriver à un tout autre journaliste ou même citoyen. En pareille circonstance, les services de sécurité sont parfaitement dans leur rôle. D’ailleurs, le journaliste en question a été relâché dans la même journée, après que son chef de bureau Herzallah a présenté les documents attestant de l’accréditation de la chaîne en Algérie. La rumeur faisait état de «pressions exercées par la chancellerie saoudienne pour libérer ce journaliste». Or, cette dernière à Alger a nié toute interférence dans la libération, soulignant le «respect du royaume pour la souveraineté de l’Algérie». L’ambassadeur «n’est jamais intervenu, directement ou indirectement, après l’arrestation du journaliste Abdelkader Kherbouche», a insisté le chef de bureau d’Al Arabya à Alger, précisant que son collaborateur a été interpellé car il n’avait pas sur lui sa carte d’accréditation. Selon Herzallah, ce dernier a été immédiatement remis en liberté après la présentation par ses propres soins de tous les documents officiels attestant de l’activité légale de la chaîne sur le territoire algérien.