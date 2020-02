Le mouvement du 22 février ou la révolution du Sourire est une suite logique de tous ces mouvements qui se sont succédé à travers les décennies. Le combat démocratique est un patrimoine qui s’est accumulé dès les premières années de l’indépendance. C’est pourquoi, les populations locales se sont rapidement saisies de l’occasion de la sortie des Algériens dans la rue pour réclamer une nouvelle Algérie.

En effet, dans les années soixante déjà, les prémices d’une longue lutte pour les libertés individuelles et collectives étaient déjà visibles. La chape de plomb qui entourait l’identité ancestrale des populations était perçue comme une grande injustice vis-à-vis d’un peuple qui a donné les meilleurs des siens pour l’indépendance de l’Algérie. Durant les premières années de l’indépendance, les citoyens de la région ont subi les affres de l’interdiction de parler leur langue maternelle dans leur pays qu’ils ont rêvé libre et juste.

C’est dans ce climat de terreur que les premiers signes d’un combat ont apparu. à l’université d’abord où les premiers balbutiements d’un combat qui allait durer des décennies sont nés. Des groupes d’étudiants s’intéressaient à la culture et à la langue amazighes dans une forme savante et revendicative. Des groupes musicaux aux paroles révolutionnaires apparaissaient parmi les étudiants. la parole commençait à percer la chape de plomb malgré la difficulté. Cette libération de la parole allait déboucher vers un grand mouvement.

1980 arrive avec le printemps berbère qui a libéré définitivements la parole à grande échelle. La prise de conscience de l’injustice prenait des allures plus grandes. Des pans entiers de la population s’en mêlaient pour faire un large courant revendicatif. La naissance du Mouvement culturel berbère MCB allait changer la donne en faisant de la revendication identitaire, un mouvement politique pour les libertés démocratique dans tout le pays. La plate-forme de Yakouren réclamait en effet la démocratie pour toute l’Algérie. La libération politique avait déjà fait son chemin.

Quelques années plus tard, la Kabylie se soulève encore une autre fois. En 2001, elle payera sa volonté de se défaire du carcan politique infligé par un pouvoir autiste au prix de la vie de 126 de ses enfants. Le mouvement de colère durera plusieurs années avant de s’éteindre. Toutefois, quelques acquis étaient encore arrachés. La dimension amazighe est désormais reconnue officiellement comme une constante nationale.

Enfin, depuis quelques années, la dimension amazighe est officielle, mais sans pour autant que les populations, ne cessent de réclamer la démocratisation de la vie politique nationale. C’est dans ce contexte mûri par une tradition de lutte de plusieurs décennies que les populations ont accueilli à bras-le-corps la révolution du Sourire. Sorties en masse dans la rue comme tous les Algériens pour que naisse une nouvelle Algérie. Celle rêvée par le un million et demi de martyrs qui se sont scarifié dans une révolution qui a épaté le monde entier.