Une confrontation directe entre les cinq prétendants à la présidentielle a eu lieu, hier, à l’Entv sous le regard de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) des millions de téléspectateurs algériens. Ces derniers ont eu à apprécier les prétendants à la magistrature suprême du pays qui sont venus rivaliser d’ardeur, pour séduire les électeurs par leurs idées et leurs programmes. L’opportunité d’hier a permis aux Algériens de sasser et de séparer le bon grain de l’ivraie, surtout que ce débat est venu couronner une campagne électorale souvent difficile au vu des conditions politiques que traverse le pays. Il reste que ce show médiatique est une première dans l’histoire de l’Algérie pour ainsi dire, une et réelle avancée démocratique dans la vie politique de notre pays. Dans les démocraties avancées, les débats télévisés représentent des temps forts de la communication électorale et on l’a vue hier, dans la gestuelle, le choix des mots, de la tonalité de la voix, des regards, des sourires, des répliques et des harangues. On est au cœur de la communication politique, tous les détails sont importants, voire même décisifs pour influencer l’électorat dans son choix. Cela va des idées au choix des habits, au contenu des idées. Hier, les cinq candidats ne se sont pas jetés des compliments, mais ils confrontaient leurs idées. La démocratie suppose une culture de la contradiction, accepter le conflit, accepter un certain désordre qui constitue son ferment créateur. Qu’allons-nous faire quand tout sera bloqué, quand toutes les issues seront obstruées ? Par la complexité de la crise que nous affrontons, quel salut, quelle solution pour le pays? La démocratie est la seule chance de dépasser l’immense crise que traverse le pays. Seule la démocratie permet que l’on discute, que l’on s’écoute, que l’on crée des compromis. Les avancées démocratiques sont toujours venues à partir des rapports dialectiques entre des dissidents audacieux, des ferments du désordre, des élites du savoir et du pouvoir. Les débats publics ne sont pas nés avec l’apparition de la télévision. Au XVIIIe siècle déjà, la Grande-Bretagne, qui était un vrai laboratoire de la démocratie parlementaire, a connu des batailles homériques pour que les débats aux Communes soient publics. C’est tant mieux si nous y parvenons deux cents ans plus tard. Il y a aujourd’hui une réelle dynamique dans le pays qu’il convient de capitaliser au-delà des divergences et des approches. Enfin, on a vu le vrai rôle de leurs conseillers dans cet exercice de la communication non verbale, dans la préparation de la performance télévisuelle du candidat. Nous avons rarement eu ces préoccupations, mais elles sont désormais inhérentes à de pareilles manifestations médiatiques. Le marketing politique est une spécialité en vogue, il va falloir s’y mettre.