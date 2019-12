Devant un parterre de nombreux étudiants et l’encadrement du MDI Business School, Matthieu Galvani, Chief Executive Officer (CEO) de l’opérateur de téléphonie mobile, Djezzy, a animé, hier, une conférence-débat autour de la situation de la société qu’il dirige.

Ainsi, au moment de sa prise des commandes de Djezzy, en janvier 2017, la société «observait un déclin avec des charges en augmentation et en revanche des recettes en diminution, avec un moral des collaborateurs au plus bas. Le management avait une vocation sociale plus qu’opérationnelle et le cloisonnement caractérisait les relations en interne, ce qui nécessitait un plan de redressement en urgence», selon lui. La mise en œuvre de ce plan a commencé «simultanément par le lancement du départ volontaire avec des avantages, et la mobilité des collaborateurs en interne. Cela a permis de réduire le nombre important des personnels masse au sein de l’entreprise et une utilisation optimale de la ressource humaine», a-t-il ajouté. Sur un autre plan, il y a eu «la migration de données numérisées et des 16 millions de clients vers un nouveau système d’exploitation informatique plus rapide, évitant les files d’attente aux clients et qui permet de suivre instantanément toutes les opérations sur tout le territoire national. L’ancien système contenant 300 applications différentes était complètement saturé après une évolution des services (2G, 3G et 4G). Il s’est agi d’une transformation digitale réussie en une année et assurée par des ingénieurs formés dans les universités algériennes», a souligné le conférencier. Pour accompagner cette transformation, 600 nouveaux jeunes ont été recrutés, particulièrement dans les profils informatique et marketing digital.Ce changement presque radical de Djezzy ne s’est pas fait gratuitement, puisque «un budget de pas moins de 45 milliards de dinars a été déboursé en trois ans, à raison d’environ 15 milliards par année, le tout puisé dans les fonds propres et sans faire recours à la dette extérieure», a tenu à préciser son premier responsable.