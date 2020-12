Appuyés par les services de la gendarmerie, les services de la daïra de Aïn El Türck viennent de procéder à la démolition de 30 constructions illicites à «Coralès plage», située à l'ouest de la station balnéaire d'Aïn El Türck. Annonçant «des opérations de cette nature», des responsables proches de cette problématique indiquent que «toutes les habitations érigées sans autorisation au niveau des communes côtières seront rasées», soulignant que «le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années marquées par la prolifération des constructions illicites construites sur le domaine maritime». «La majeure partie de ces baraques est habituellement dressée durant la saison estivale en vue de sa mise en vente ou encore en location», a-t-on ajouté. Ce phénomène est d'autant plus complexe qu'il est devenu embrouillé à telle enseigne que la bétonisation du littoral oranais est devenue un simple sport routinier. Hormis les sables fins des Andalouses, les plages oranaises sont complètement déformées par ces habitations illicites. Pour cause, «les autorités censées extirper le mal à la racine, sont aux abonnés absents», déplore-t-on, regrettant par la même que «la grande bleue est dénaturée». Dans un passé récent, 60 somptueuses villas ont été concernées par la démolition. La daïra d'Aïn El Turck, en collaboration avec les municipalités qu'elle chapeaute, a, dans une autre opération, lancé une campagne d'assainissement dans la commune de Mers El Kébir et El Ançor. En tout, plus d'une centaine de taudis ont été rasés, tandis que les assiettes foncières à récupérer seront mises sous surveillance rigoureuse. Avant de passer à l'action, leurs occupants ont été mis en demeure par les services de l'urbanisme des municipalités les sommant d'évacuer les lieux. La majeure partie de ces constructions illégales se dresse sur des terrains appartenant aux services domaniaux et forestiers. Plusieurs dizaines de ces ahabitations de fortune ont été érigées sur des sites devant abriter des projets d'utilité publique. Ces constructions ont même envahi le domaine maritime comme les îles Habibas situées à quelques miles nautiques des somptueuses plages des Andalouses. Les autorités locales ont donc pour objectif d'en finir avec les constructions illicites qui ont totalement dénaturé l'aspect esthétique des villes et agglomérations de la deuxième ville du pays.