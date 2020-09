L'université de Tizi Ouzou a annoncé, ce week-end, dans un communiqué, qu'elle renforce les moyens de transport des étudiants qui viennent des autres wilayas. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la direction de l'Ummto porte à la connaissance de l'ensemble des étudiants des wilayas de Boumerdès, Bouira, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Alger, qui font leurs études à l'université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou, et qui habitent dans des résidences universitaires de Tizi Ouzou, qu'une troisième flotte de véhicules du transport universitaire sera mise à leur disposition à partir de la rentrée. Le même communiqué précise que les départs seront répartis selon les besoins exprimés.

Ainsi, un bus effectuera un départ à partir de 8 h de l'université Akli-Mohand Oulhadj de Bouira. Un départ à partir de 8h de l'université Abderrahmane-Mira de Béjaïa, du campus Aboudaou. Un bus sera au départ, à partir de 8h, de l'université M'hamed Bougara de Boumerdès. Un bus effectuera un départ à partir de 08 h de l'université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj et enfin un bus partira à 8 h de l'université Houari-Boumediene Alger Bab Ezzouar. Une troisième flotte, qui vient renforcer les deux premières, est mise à la disposition des étudiants qui ont effectué leur rentrée dans de bonnes conditions.

À noter que l'université de Tizi Ouzou, qui a pris part à la recherche de solutions à la pandémie de Covid-19, en proposant son laboratoire pour les examens. Dans cette optique, un protocole sanitaire a été mis au point dès le début du mois d'août en prévision de la rentrée universitaire. Des mesures qui débutent à l'entrée des facultés et dans les transports. Dans un communiqué, les responsables de cette institution ont annoncé une batterie de gestes barrières en mettant l'accent sur les niveaux à petits effectifs d'étudiants qui se feront en une seule vague et les filières à gros effectifs, en deux à trois vagues. La réduction des effectifs des groupes (16 étudiants/50 m2) et l'obligation du port du masque de protection, la désinfection périodique des locaux pédagogiques et administratifs sont des mesures obligatoires, dès hier, au premier jour de la rentrée.

Enfin, notons que le rectorat de l'université est attendu sur un autre chapitre, relatif aux difficultés rencontrées par les étudiants sortants. Des cas font actuellement l'actualité sans aucune réaction des autorités ni de cette institution qui les a formés et qui continue hélas de les employer dans des conditions difficiles. Les jeunes diplômés en doctorat et magister tiennent régulièrement des sit-in devant le rectorat pour réclamer des conditions de travail plus dignes de leurs statuts. En effet, ces derniers veulent sortir du secteur de la vacation qui les met dans l'incertitude de l'avenir. Les salaires ne sont non plus pas à la hauteur de leurs attentes. Pis encore, ces derniers n'ont pas été payés depuis plusieurs mois.