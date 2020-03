Bouira et ses alentours ont vécu une journée mémorable ce dimanche. A la surprise générale, et dès la soirée du samedi, l’eau a cessé de couler des robinets. Pendant toute la journée, les citoyens ont pris leur mal en patience croyant à une rupture des canalisations ou une quelconque coupure pour travaux.

Très vite cette version a été contredite par une vérité hélas déshonorante pour les pouvoirs publics. Des citoyens de la localité de « Guemgoum » dans la commune d’El Esnam auraient fermé la vanne pour manifester leur désapprobation d’un projet qui alimenterait la localité de « Tiassassine » dans la commune de Haizer. Les habitants de ce village de Haizer auraient de leur côté opposé un niet à un passage du gaz qui devait alimenter le village d’El Esnam il y a quelques années.

Ainsi et après la fermeture des routes pour un rien, l’empêchement des élèves à rentrer en classe, le saccage des urnes à l’occasion de toutes les élections, voilà que des citoyens privent toute une population en eau. Exigeant la présence du wali, les manifestants ont passé la nuit sur place, empêchant les personnels de l’ADE de rouvrir la vanne.

Au cours de la matinée, quand un journaliste de la radio s’est présenté pour s’enquérir, il a failli être lynché. La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir où sont passés les maires, les chefs de daïra, le wali, les députés (es)... La situation qui prévaut et le risque de voir l’épidémie du coronavirus se propager devait obliger les responsables à intervenir au plus vite, surtout que l’unique remède actuel reste l’hygiène. Au lieu de sortir fêter le 8 Mars au milieu des femmes en compagnie des députés, les responsables devaient d’abord aller à Guemgoum résoudre un fait qui relève de la désobéissance et une atteinte à l’autorité de l’Etat.

La vanne a été rouverte dimanche aux alentours de 17 heures suite à l’intervention des sages et des responsables de l’ADE.

En souhaitant que pareil comportement soit un fait isolé, l’Etat avec son armada de moyens se doit de faire respecter la loi et préserver la quiétude du citoyen.