La ville des Cigognes est toutefois devenue, ces dernières années, une localité qui offre une image et une vitrine des plus hideuses pour une multitude de raisons. Il suffit de parcourir l’ancienne et la nouvelle ville de Draâ Ben Khedda pour constater qu’il s’agit d’une localité abandonnée. Pourtant, la ville est très convoitée aussi bien par les commerçants que par les citoyens de plusieurs communes qui n’hésitent pas, soit à acheter un logement (s’ils en ont les moyens) soit d’en louer un afin d’y résider. Mais une fois installé dans cette ville qui offre l’avantage d’être beaucoup moins peuplée que le centre et la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou, l’on est vite déçu car la première caractéristique de cette ville est l’absence d’hygiène flagrante qui y règne.

Le ramassage des ordures ménagères ne s’effectue pas de façon régulière, ce qui engendre des montagnes d’ordures à chaque coin de rue. Il est évident qu’avec un tel cadre peu reluisant, les chiens errants et les chats, mais aussi les rats y trouvent leur compte. C’est donc le décor guère attractif qui est planté à la ville de Draâ Ben Khedda qui a pourtant plusieurs atouts pour être plus attrayante qu’elle ne l’est actuellement. En plus du problème très grave de l’absence d’hygiène qui frappe de plein fouet la ville de Draâ Ben Khedda, plusieurs autres désagréments rendent la vie difficile, ici à commencer par l’anarchie totale qui règne dans cette ville en ce qui concerne la circulation automobile. En l’absence des plaques et de feux de signalisation, conduire dans cette ville est un véritable supplice. Des voitures, par dizaines, stationnent en seconde position de la chaussée, n’importe comment, et à toute heure de la journée, ce qui bloque parfois, complètement, la circulation à certains endroits. L’état de pas mal de ruelles traversant certains quartiers laisse à désirer. Par ailleurs, de nombreuses insuffisances en matière d’infrastructures caractérisent la ville des Cigognes. Les enfants sont livrés à eux-mêmes en l’inexistence d’aires de jeux et d’espaces pour cette catégorie de la population, qui en a pourtant tant besoin. En effet, il n’existe aucun endroit à Draâ Ben Khedda, dédié aux enfants.

C’est la raison pour laquelle les chérubins concernés n’hésitent pas à disputer des parties de football carrément sur les trottoirs et à jouer avec leur vélos sur la chaussée, ce qui met en danger certain ces derniers. Plus d’une fois, des enfants en train de jouer quasiment sur les routes ont été percutés par des voitures. Quant à l’animation culturelle et artistique, en dépit de la densité populaire qui caractérise la ville de Draâ Ben Khedda, ce volet est occulté complètement. Le centre culturel qui existe dans cette ville est également livré à lui-même et n’accueille pratiquement que des parties de bowling en fin de journée.

La situation que vit la commune de Draâ Ben Khedda est en grande partie engendrée par la crise interminable que traverse depuis longtemps l’Assemblée populaire communale de cette ville plus particulièrement depuis le dernier scrutin municipal, en 2018, qui a vu l’élection de l’ex-maire, issu du parti du Front des forces socialistes. Une vague de protestations a suivi l’installation du maire contesté. Puis des grèves à répétition et même des marches ont eu lieu afin d’exiger le départ du maire en question. La crise et le bras de fer avaient duré plus de six mois. Une grève de 20 jours a fini par pousser le maire vers la porte de sortie. Mais le problème n’a pas été, pour autant, réglé. L’A.P.C est restée encore bloquée car les élus n’ont pas réussi à trouver un consensus pour élire un nouveau P/APC. C’est ce qui a poussé l’ex-wali de Tizi Ouzou à user de ses prérogatives pour trouver une solution médiane. Ainsi, pour permettre de mettre un terme au fonctionnement qui frappait l’APC de Drâa Ben Khedda, l’ex-wali a décidé de nommer une administratrice à la place de l’ex-maire. Cette dernière est, pour rappel, chargée de gérer les affaires courantes de la municipalité. La décision prise par l’administratrice a été le versement des salaires des travailleurs de la commune qui étaient bloqués à cause de ladite crise. Mais, compte tenu de l’ampleur des problèmes que vit la commune de Draâ Ben Khedda, il est évident que des efforts doivent être consentis pour parvenir à en endiguer ne serait-ce qu’une partie. Et celui de l’environnement catastrophique dans la ville est une urgence qui ne peut plus attendre.