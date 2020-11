C'est la problématique qui a été abordée, hier, au Cercle militaire de Beni Messous à Alger, dans un séminaire portant le titre significatif: «Le rôle des médias nationaux dans le renforcement du front interne et faire face aux plans hostiles visant l'Algérie.» Le challenge est immense car il y va de la Sécurité nationale. Dans une allocution prononcée à l'ouverture de ce séminaire qui a vu la participation de militaires de haut rang et de professeurs d'université, le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha, a appelé à unir les efforts de toutes les compétences du pays face à un ennemi virtuel affirmant que «la défense nationale requiert la fédération et la conjugaison des efforts de tout un chacun, y compris les médias nationaux, afin de contrecarrer toutes les menaces et les dangers qui guettent notre pays». Le séminaire organisé par la direction de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'ANP a mis l'accent sur les enjeux des médias au niveau national et «en particulier en ce qui concerne le renforcement du front interne et faire face aux plans hostiles», a indiqué le MDN dans un communiqué envoyé, hier, à notre rédaction. Selon la même source, ce séminaire qui s'est déroulé en présence du ministre de la Communication, Ammar Belhimer, du directeur général de l'Institut national d'étude de la stratégie globale, d'un nombre de directeurs des médias nationaux, du secrétaire général du MDN, des commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de départements et des directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale. De même que des enseignants universitaires et des officiers supérieurs, qui ont animé des conférences de haute facture. Le chef d'état-major a relevé, dans son allocution, que la mondialisation est devenue un outil réel de domination, «visant à avoir le contrôle de l'opinion publique mondiale et l'orienter suivant une seule vision économique, sociale et culturelle, où se dissipe la vie privée des gens et s'érode avec les constantes de leur identité nationale». Dans cette nouvelle guerre, les victimes ne sont jamais des soldats, mais des civils. Plus grave encore, l'ennemi ne s'attaque pas aux infrastructures ni aux vies humaines. Il vise le mental, il le déstructure en le conditionnant par un flot de fausses informations, il le nourrit de haine et l'abreuve de désespoir pour en faire ensuite une machine de guerre autodestructrice. C'est ainsi qu'on déracine des sociétés entières et on détruit des pays de l'intérieur. C'est face à cet ennemi virtuel à l'action terrifiante, que le chef d'état-major a appelé à la mobilisation des médias nationaux qui «doivent jouer un rôle primordial afin de les renforcer et conforter l'adhésion pour prémunir notre patrie de tous les dangers, menaces et fléaux». Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha a ainsi jugé primordial de redoubler de vigilance pour «contrecarrer les défis médiatiques qu'engendrent les technologies de l'information et de la communication, tels que les contenus insidieux, les mensonges et la falsification des faits». Dans un monde en mutation rapide, l'Algérie doit-elle se contenter d'une posture défensive et compter les coups venant d'adversaires de plus en plus performants et redoutables? Le ministère de la Défense nationale a intégré dans son approche la révolution des technologies afin de contrecarrer toutes les menaces et les dangers qui guettent notre pays. Le MDN a établi une stratégie de communication efficace diffusant un message d'espoir, un message qui unit et qui rassemble. Lors de ce séminaire, le ministre de la Communication, porte-parole officiel du gouvernement, Ammar Belhimer a prononcé une allocution dans laquelle il a insisté sur le rôle des médias on-line en Algérie qui doivent créer du contenu national «l'Etat soutient par les moyens ces journaux on-line pour produire un contenu national car c'est le seul moyen de contrer les assauts menés de l'extérieur contre l'Algérie». De son côté, le général-major, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation, est intervenu sous le thème de «L'information au sein de l'Armée nationale populaire: défis et perspectives». Le séminaire s'est poursuivi avec l'intervention du professeur Meziane Saïdi, intitulée: «Rôle des médias dans l'ancrage des valeurs nationales: la déclaration du 1er Novembre comme référence», du professeur Mustapha Sayedj, intitulée: «Les défis des médias nationaux face à la dynamique des menaces sécuritaires», du colonel Mustapha Merrah, sous le

thème: «Le rôle du discours médiatique dans la mobilisation de l'opinion publique à l'effet de renforcer la Défense nationale et conforter la cohésion du front interne: l'information au sein de l'Armée nationale populaire comme modèle». Le professeur Tahar Bediar a participé à ce séminaire avec une communication intitulée «La régulation de l'activité de communication et son rôle dans la consolidation de la souveraineté nationale», alors que le professeur Amar Abderahmane s'est penché sur: «La sécurité et la Défense nationales à la lumière de l'évolution des technologies de l'information et de la communication: menaces et enjeux».