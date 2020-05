Sortons un peu du coronavirus, soyons un peu positifs! Parlons de tourisme avec la destination Algérie qui vient d'être mise en avant par le célèbre magazine américain Forbes dans sa version France.

Dans son dernier numéro, il consacre un grand angle à notre pays. Un très beau reportage qui met en avant les innombrables potentialités touristiques d'un pays qui ne figure pourtant pas dans les cartes des tour-opérateurs internationaux.

Un paradoxe que fait ressortir cet article intitulé: «Fascinante Algérie, aux mille trésors» en mettant en relief les mille facettes de l'Algérie avec des merveilles archéologiques, touristiques et naturelles. Sabah Kemel Kaddouri, auteure de ce reportage, a énuméré les principales attractions touristiques du pays ayant fasciné des hommes politiques, des écrivains et intellectuels, dont Frantz Fanon, Albert Camus, Nelson Mandela, Jean-Paul Sartre, Eric Cantona et Yann-Arthus Bertrand.

S'appuyant sur l'appréciation faite par William Dalrymple, historien, écrivain et grand reporter au Financial Time, l'article de Forbes a souligné que l'Algérie regorgeait de trésors et de legs culturels qui ont attiré les plus grands explorateurs et inspiré d'éminents artistes et architectes mondiaux à l'instar de Le Corbusier et Fernand Pouillon. «Plus grand pays d'Afrique, à l'âme si méditerranéenne, l'Algérie est aujourd'hui le spot qui monte chez les instagrammeurs», a fait observer la publication mettent en exergue, dans ses colonnes, la richesse et la diversité des paysages du pays ainsi que son vaste territoire fort d'un littoral de 1600 kilomètres. «Du nord moderne dominé par Alger, Oran, Constantine, Sétif, en passant par le Sud, royaume du désert majestueux, l'Algérie est un patchwork de merveilles. Au dixième rang des pays les plus vastes du monde, le pays appartient à ces rares destinations marquées par une diversité de paysages, d'écosystèmes et de fortes identités», a souligné le magazine économique.

L'auteur assure que l'Algérie «répond à chaque aspiration pour qui veut sortir des sentiers battus», Forbes a cité à l'occasion l'existence de villes de caractère et des sites naturels incontournables proposant aux lecteurs une halte sur chaque partie du patrimoine du pays. Il s'agit notamment des «balcons de Ghoufi, l'autre Grand Canyon», site ancestral ancré dans la région des Aurès, classé au patrimoine de l'Unesco, qui partage, d'après l'auteur du reportage, des caractéristiques géologiques communes avec les Montagnes Rocheuses et le Grand Canyon aux Etats-Unis.

«Tipasa, l'enchanteresse» fait partie aussi des sites à visiter selon le reportage évoquant en particulier une citadelle fascinante et saisissante par ses collines verdoyantes, son massif de Chenoua et ses ruines romaines, qui ont inspiré le célèbre écrivain Albert Camus dans son recueil «Les Noces de Tipasa» édité en 1938. Oran, ville futuriste et festive, Alger la Blanche, Constantine, cité trois fois millénaire, ou Tassili n'Ajjer, joyau du désert, figurent aussi parmi les lieux touristiques et historiques à connaître et recommandés explicitement par le magazine au regard de l'importance de leur patrimoine revêtant une valeur universelle inestimable. Ce reportage qui nous fait redécouvrir notre pays est une invitation aux touristes étrangers à venir découvrir cette carte postale aux multi-visages.

Une belle image de l'Algérie qui fera certainement rêver beaucoup d'amateurs du voyage pour une escapade après...confinement!