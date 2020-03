Plus de 99000 personnes sont touchées par le coronavirus, elles sont recensées dans 83 pays. Malheureusement, 3 346 personnes sont décédées. La peur règne et le vent de panique frappe le monde.

Dans les pays les plus touchés par cette épidémie, les écoles ont fermé, les vols sont suspendus, les matchs sont reportés, les spectacles annulés et les rassemblements sont désormais interdits.

L’isolement est total. Hier, les autorités chinoises ont fait état de 30 nouveaux décès liés au nouveau coronavirus, portant à 3 042 le nombre de morts, depuis l’apparition de l’épidémie. L’Iran est l’un des pays les plus touchés par l’épidémie avec un bilan officiel d’au moins 107 morts, sur un total de 3 513 cas confirmés. En Europe, la France est le troisième pays le plus touché, après l’Allemagne et l’Italie. 423 personnes sont confirmés et sept sont décédées. L’Italie, premier foyer européen, a passé la barre des 100 morts (107 morts pour 3 089 cas), les autorités ont pris des mesures exceptionnelles. Depuis avant-hier, toutes les écoles et universités ont été fermées jusqu’au 15 mars. à présent, près de 300 millions d’élèves dans le monde sont privés de classe. En Corée du Sud, deuxième foyer de contamination après la Chine (5 766 cas, dont 35 décès), les vacances ont été prolongées de trois semaines dans les écoles et les crèches. Le Japon s’apprête également à imposer la quarantaine aux personnes en provenance de Chine ou de Corée du Sud.

En Iran, où les autorités ont fait état de 15 nouveaux décès (92 morts au total, 2 922 cas), les établissements scolaires ont également été fermés, les événements culturels et sportifs suspendus et les heures de travail réduites dans les administrations. C’est la psychose ! à l’heure actuelle, tous les continents (sauf l’Antarctique) sont touchés.