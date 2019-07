Le parquet de Dar El Beïda (Alger) a condamné à un an de prison ferme et une amende de 30 000 dinars le supporteur algérien expulsé d’Égypte pour avoir brandi une pancarte « Yatnahaw Ga à » ( qu’ils partent tous). Natif de Mascara, le fan des Verts est en détention provisoire à la prison d’El Harrach au même titre que deux autres supporteurs expulsés le même jour d’Égypte. Ces derniers ont eux écopé de six mois de prison avec sursis pour avoir utilisé des fumigènes lors du match Algérie-Kenya.