Jusque-là introuvable au nord du pays, mais appréciée au Sud, la viande cameline souffre de l’absence de toute publicité quant à ses qualités gustatives. Plus que cette « mise à l’écart» économique, ce produit très protéiné n’a quasiment jamais été vu comme un potentiel substitut aux importations de viande bovine, notamment.

Les gouvernements successifs ont classé le chameau dans la case de la tradition culturelle.

Il se peut que cette manière d’aborder la question connaisse ces derniers temps une petite évolution dans le bon sens. C’est ainsi que le ministre de l’Agriculture, Chérif Omari, a récemment mis en évidence, lors d’un déplacement au sud du pays, l’intention de son département d’«accompagner et soutenir l’activité pastorale aux frontières du pays».

La déclaration du ministre mettait le dromadaire en tête de liste des intentions de l’Exécutif.

D’ailleurs, la création du ministère délégué à l’Agriculture saharienne et des montagnes est un signal significatif.

Levant un peu le voile sur le programme tracé par le ministère de l’Agriculture, Omari révèle «des initiatives d’investissement dans des laiteries valorisant les valeurs nutritionnelles du lait de chamelle et dérivés.» Il reste que cette démarche ne semble pas prendre en considération tout le potentiel de la filière d’aller au-delà de la région sud du pays.

Les responsables du ministère de l’Agriculture n’en parlent pas pour le moment, même si les agriculteurs du Grand Sud et notamment les éleveurs de dromadaire, attendent beaucoup de leur ministre délégué. Il reste que l’intention est bonne, il suffirait de convaincre les décideurs de miser sur la filière. Cela dit, ce n’est pas demain la veille que l’on pourra voir au moins la viande cameline chez les bouchers et restaurateurs de la capitale et ailleurs au nord du pays. De même pour le lait de chamelle. Actuellement, pour se procurer la viande cameline, il faudrait se déplacer à l’intérieur du pays et frapper aux portes du Sahara.

Dès lors, il est judicieux donc de dire qu’il est impératif de réunir les conditions nécessaires d’une production suffisamment importante jusqu’à assurer le transport de cette denrée alimentaire à travers l’ensemble du territoire national. Cela passe par un investissement dans la filière de l’élevage camelin, à l’effet de satisfaire les besoins de la consommation nationale.

Autre projet du gouvernement : « La création d’un abattoir moderne dans la région, doté d’équipements modernes et répondant aux normes d’hygiène sanitaire», a annoncé le ministre de l’Agriculture.

Une installation qui vient en amont d’un élevage encore peu suffisant, mais nécessaire tout de même dans toute stratégie de développement de la filière cameline.

L’on notera tout de même la symbolique d’un ministre qui remet des décisions de soutien à des professionnels de l’activité pastorale dans le sud du pays.