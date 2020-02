L’Algérie a-t-elle vraiment fait un don de 150 millions de dollars à la Tunisie ? C’est la fausse polémique qui enfle depuis, dimanche dernier, sur les réseaux sociaux.

L’expert économique, Mohamed Cherif Benmihoub, a balayé d’un revers de la main, hier sur les ondes de la Radio nationale tous les racontars autour de cette aide algérienne. «Ce n’est pas un don», a d’emblée soutenu ce spécialiste connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche.

«C’est un dépôt de la Banque d’Algérie auprès de la Banque centrale de Tunisie», a-t-il poursuivi. Chose qui est confirmée par les communiqués officiels des présidences algérienne et tunisienne où il est mentionné noir sur blanc que «l’Algérie a fait un dépôt de 150 millions de dollars au niveau de la Banque centrale tunisienne».

Le professeur Benmihoub souligne, lui, que «la Tunisie a certainement besoin de faire face à une échéance immédiate ou à une urgence soit dans une opération de commerce extérieur ou dans le remboursement d’une dette». Il explique que «la Banque d’Algérie met à la disposition de son homologue tunisienne 150 millions de dollars pour y faire face». En termes plus clairs, l’Algérie a prêté cet argent à son voisin de l’Est. «Un prêt qui peut être retiré à tout moment. Le dépôt peut être rémunéré ou non», a fait savoir le même expert. C’est comme si vous prêtiez de l’argent qui «dort» à un ami pour qu’il puisse travailler avec en ayant la garantie de pouvoir le récupérer à n’importe quel moment. Il n’y a donc pas de quoi polémiquer, surtout qu’à l’échelle d’un État, 150 millions n’est pas une somme aussi énorme qu’elle en a l’air. «Il y a encore 50 milliards de dollars de réserves de changes. Que peuvent donc représenter 150 millions de dollars par rapport à ces 50 milliards de dollars qui sont dans la Banque d’Algérie ?», souligne le professeur Benmihoub pour rassurer sur l’impact d’une telle aide sur les finances du pays.Peut-on vraiment refuser à un pays ami, qui était la capitale de l’Algérie combattante avant l’indépendance, un tel prêt ? Il serait plus qu’incorrect, voire indécent de jouer à ce jeu particulièrement pour une nation qui est déjà passée par une telle situation lors de la décennie noire. En plus, une telle action est «primordiale» pour un pays avec lequel on partage plus de 1000 Km de frontières. Une faillite de la Tunisie aurait des répercussions très graves sur l’Algérie. Diplomatiquement parlant, ce prêt est un moyen de renforcer les relations avec un allié régional de taille. On ne peut se permettre un tel impair au risque d’offrir sur un plateau d’argent ce «soutien» aux ennemis du pays. Plus globalement, si l’on aspire à une union économique maghrébine il est impératif d’aider les voisins en difficultés.

Il faut juste voir l’Union européenne et les dons - prêts qu’elles accordent aux pays membres en difficulté. On comprend l’inquiétude des Algériens qui sont en droit de s’interroger où va leur argent. Toutefois, cette polémique sur ce minuscule dépôt chez nos amis, voisins et frères tunisiens, ne doit absolument pas se transformer en un sujet de controverse. C’est de la solidarité entre frères…