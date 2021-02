L'ambassade d'Italie en Algérie a entériné officiellement le remplacement de l'opérateur TLScontact par VFS Global. Ce dernier travaillera, directement avec le consulat d'Italie à Alger pour le traitement et la délivrance des visas Schengen.

C'est ce que nous avons appris d'un communiqué parvenu, hier, à notre rédaction de la représentation diplomatique italienne en Algérie. Il ressort dudit document que l'opérateur VFS Global entrera en fonction à compter du 7 mars 2021. Ce sont seuls les centres d'Alger, Oran et Constantine qui seront initialement opérationnels déjà à partir, de la date précitée. L'ambassade d'Italie en Algérie annonce par la suite que l'ouverture des trois nouveaux centres de visa dans les villes de Batna, Ouargla et Saïda, au-delà de la confirmation de la présence des centres de visas dans les villes où l'ambassade d'Italie était déjà présente, à savoir Alger, Constantine, Oran, Adrar et Annaba. L'Italie ouvrira donc un total de huit centres de visa sur le territoire algérien. L'ambassade d'Italie invite à travers ledit document tous les intéressés à consulter le site internet du son partenaire VFS Global pour toute information concernant les horaires d'ouverture, la localisation des centres, les modalités de prise de rendez-vous et tout autre renseignement nécessaire.

«Le site est consultable à cette page Internet: ‘'https://visa.vfsglobal.com/dza/fr/ita. ‘'» L'ambassade d'Italie rappelle par la suite ses précédentes communications concernant les types de visas qui peuvent être traités étant donné la situation de crise sanitaire et les restrictions actuellement en vigueur. Le communiqué de l'ambassade fait observer que compte-tenu de la crise sanitaire et de la permanence et de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'Union européenne, la réception des dossiers sera limitée, dans un premier temps, aux demandes de visas nationaux de long séjour (type D).

La même source explique par la suite qu'il s'agit des visas de long séjour pour des motifs professionnels (travail autonome et subordonné) et familiaux (regroupement familial), précisant également que «le visa de retour est nécessaire dans le cas où la date de validité du titre de séjour est arrivée à expiration». Pour ce qui est «des visas de long séjour pour motifs d'études, l'ambassade d'Italie invite les demandeurs à consulter la page Internet «https://ambalgeri.esteri.it/Ambasciata_Algeri/fr/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/07/studiare-in-italia informazioni.html)».

Les demandes de visas Schengen de court séjour (type C) sont généralement suspendues, sauf pour les exceptions mentionnées dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'Union européenne. Parmi ces exceptions, l'ambassade d'Italie rappelle en particulier les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne comme définis par la directive européenne 2004/38/CE, résidant en Italie.

L'ambassade d'Italie en Algérie s'est saisie de l'occasion «pour remercier son ancien partenaire TLS Contact pour l'excellente collaboration dans toutes les dernières années», a conclu la même source.