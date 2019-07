Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Tiébilé Dramé, effectuera aujourd’hui et demain une visite de travail à Alger, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. M. Dramé sera porteur d’un message du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a précisé la même source. Ce déplacement en Algérie du chef de la diplomatie malienne intervient au lendemain de la visite à Bamako, les 17 et 18 juin dernier, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à l’occasion de laquelle il a coprésidé avec son homologue malien la 14ème session du Comité bilatéral stratégique (CBS) algéro-malien, a ajouté la même source.