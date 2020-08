L'Algérie au même titre que les autres pays, peaufine son plan de sortie du confinement. Une mesure vitale pour la relance de l'économie qui s'est retrouvée en rade depuis que le Covid-19 a imposé sa loi à l'ensemble de la planète. Une tragédie humaine qui se traduit par plus de 700 000 décès et près de 20 millions de cas de contamination à travers le monde avec pour autre conséquence majeure l'enregistrement d'une baisse record de la croissance économique. Celui de l'Algérie a affiché -3,9% pour le premier trimestre 2020. Il faut cependant s'attendre à des jours difficiles, à un taux qui va probablement se dégrader davantage pour le second trimestre de l'année étant donné que les activités commerciales ont été paralysées durant cette période.

L'allégement du dispositif de confinement qui prendra effet à partir du 15 août est cependant annonciateur d'une amélioration de cette conjoncture inédite dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Les résultats seront palpables à partir du troisième trimestre à condition que la situation sanitaire ne dérape pas à nouveau, que les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque, les conditions d'hygiène soient scrupuleusement respectés. Un retour en arrière n'est pas permis. Il serait mortel pour la relance même embryonnaire de l'économie. Les métiers de l'artisanat et ceux des services (coiffeurs, restauration rapide...) notamment, ont accueilli cette décision avec soulagement. Ce qui reste de la saison estivale devrait leur permettre de se refaire une «santé».

Des milliers de professionnels de ce secteur ont dû fermer boutique, ce qui s'est soldé par la mise au chômage forcé de leurs salariés. La reprise de leurs activités permettra d'éponger ces pertes d'emplois, de booster la consommation et de participer de façon significative à la redynamisation du secteur des services, de celui du tourisme qui, avec l'ouverture des plages, devrait permettre à certaines activités commerciales saisonnières (vente de glaces, nourriture rapide...), de refaire leur apparition, aux hôteliers aux agences immobilières...de faire partie de cette chaine économique indice d'un retour progressif à une vie normale.

La rupture a eu, en effet, des conséquences dévastatrices sur le plan économique et social. En plus des pertes d'emplois provoquées par la fermeture indispensable des frontières pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus, des entreprises, la paralysie de l'exercice de certains métiers (coiffeurs, maçons, plombiers, fast-food, habillement, quincaillerie...) la population a dû subir un confinement salutaire qui n'a pas été sans conséquences sur le plan psychologique. Se tenir à distance de ses proches est vécu comme un traumatisme pour une société qui a pour caractéristique de manifester ses réactions, ses émotions, de façon tactile.

C'est pourtant un comportement incontournable qu'il va falloir adopter pour faire reculer la propagation du Covid-19. Une condition sine qua non pour permettre à l'économie nationale de se remettre en marche, à cette reprise progressive des petits métiers qui font vivre des milliers de ménages, de ne pas être contrariée pour participer à la renaissance espérée de la croissance.

Un défi vital qui doit être relevé alors que le Covid-19 reprend du poil de la bête.