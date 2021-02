Le plus vieux parti d'opposition a encore une fois alerté sur la gravité de la situation que traverse le pays. Intervenant à l'ouverture des travaux de la session ordinaire du conseil national, l'instance présidentielle du FFS a plaidé avec ferveur de l'urgence d'un vrai dialogue inclusif. «La situation est désormais devenue insoutenable, un climat délétère et suffoquant», avertit l'instance présidentielle du parti qui note que cette situation se trouve aujourd'hui «amplifiée par la résurgence d'une atmosphère faite d'insécurité et de propagande destructrice qui vise à semer le trouble et l'inquiétude au sein des populations déjà en proie à toutes les angoisses et à toutes les privations». Pour le FFS, c'est en ces moments difficiles que «la raison et le devoir patriotiques devaient prévaloir» et, à ses yeux, ils doivent se traduire par un revirement historique et salutaire chez les tenants du pouvoir en faveur de «l'amorce d'une alternative démocratique à l'ordre établi». Dans ce contexte fait d'aggravations des situations et d'accélération des événements, le FFS dénonce ce qu'il qualifie d'immobilisme politique» qui, face à la montée des périls sur le front interne et externe».

Au plan interne, le FFS fait remarquer que notre peuple est confronté à une crise sanitaire sans précédent qui a endeuillé de nombreuses familles, la crise sociale et économique l'a appauvri et de nombreux citoyens et citoyennes connaissent des violences et des privations de liberté. D'ailleurs, à l'ouverture de cette session qui se tient à quelques jours du deuxième anniversaire du déclenchement de la révolution populaire du 22 février, l'instance présidentielle n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à «ce formidable sursaut pacifique qui a rassemblé dans le même élan de courage et de dignité retrouvée l'écrasante majorité du peuple algérien». Hélas, «tout s'est aggravé à la fois sur le plan politique, économique, social, sanitaire», regrette le parti de feu Ait Ahmed.

Au plan régional, la situation est aussi grave. Aujourd'hui, relève l'instance présidentielle du FFS, l'Algérie est plus que jamais cernée par la conjonction d'un environnement régional en ébullition et d'un contexte mondial en perpétuelle transformation. Il cite alors la crise libyenne qui a déjà provoqué l'effondrement de l'État et une guerre fratricide avec un coût humain et socio-économique incommensurable et dramatique. «Un véritable cataclysme dont les conséquences seront certainement redoutables et ressenties pour les années et générations futures», constate le FFS qui décèle néanmoins, une lueur d'espoir: «Nous constatons avec satisfaction, les prémices d'un compromis historique entre les différents, acteurs du conflit.» Le FFS s'est dit également aussi préoccupé par l'exacerbation du conflit au Sahara occidental, ainsi que la situation sécuritaire au Sahel. Rappelant que le FFS est attaché «aux valeurs et les fondements sont puisés des principes et objectifs de la glorieuse Guerre de Libération nationale et de la plate-forme de la Soummam, continuera à militer pour le respect et la défense des souverainetés populaires et le respect de la légalité internationale». Que faire alors face à ces dangers multiformes qui guettent le pays? «Le FFS est profondément convaincu que seule l'édification d'un État fort, réellement démocratique, qui bénéficierait du soutien populaire, pourra prémunir notre patrie et la protéger d'une dislocation certaine.» Aussi, affirme-t-il qu'il maintient sa feuille de route et réitère son appel à tous les acteurs politiques et sociaux et à toutes les forces vives de la nation sans exclusion pour «s'inscrire dans le processus d'un dialogue inclusif, responsable et global afin d'aboutir sans plus tarder à un compromis politique global et historique». Depuis quelques mois, le parti qui s'est attelé à l'organisation d'une convention politique nationale, y escompte faire aboutir «une résolution largement consensuelle pour mettre fin à une crise nationale multiforme et dangereuse pour l'existence même de la nation algérienne». A l'évidence, pour la réussite de toute initiative de sortie de crise, il n' y a pas d'autre choix. Seul un climat de détente et d'apaisement peut combler le fossé qui sépare les gouvernants des gouvernés. Pour cela, le FFS préconise à ce que les autorités décrètent une série de mesures d'apaisement.