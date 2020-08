La Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle était l'occasion pour le président de la République d'user d'un discours politique dont la clarté et la fermeté étaient sans ambages.

La conférence qui a réuni le patronat et les acteurs de l'économie nationale et les partenaires sociaux était une halte pour disséquer la situation et l'état de l'économie nationale. À ce propos, le président Abdelmadjid Tebboune a saisi cette opportunité pour rappeler les enjeux du développement national et les défis économiques qui attendent le pays à l'ère du changement et des transformations qui caractérisent l'Algérie.

Le chef de l'Etat a fait allusion au contexte particulier que connaît le pays sur fond de crise sanitaire majeure, ses conséquences sur l'économie nationale et la situation sociale des citoyens. Dans ce sens, le président de la République a souligné que «la sérénité et le calme sont revenus grâce à une gestion efficace de la pandémie de Covid-19», et pour entrer derechef dans le volet économique, l'objet de cette Conférence nationale, Tebboune a déclaré que «nous devons diminuer notre dépendance à la rente pétrolière à 80% et augmenter le niveau des exportations en dehors des hydrocarbures à 5 milliards de dollars d'ici 2021», a-t-il souligné.

Le président de la République était ferme par rapport à cette démarche consistant à se libérer de la dépendance pétrolière en rétorquant en la matière que «cette dépendance à la rente pétrolière nous a mis dans une situation où le pays est devenu entre les mains non algériennes, et celui qui veut nous déstabiliser il fera recours au prix du pétrole», a-t-il insisté en précisant que la souveraineté nationale doit être sauvegardée en se libérant de la rente pétrolière et en consacrant l'économie productive et concurrentielle où l'exportation et la production nationale prennent les premiers rôles de la nouvelle configuration économique du pays. Abordant la réforme bancaire, le chef de l'Etat a utilisé des propos renseignant sur l'état de nos banques en indiquant qu' «il ne faut pas se voiler la face, nos banques n'assurent pas le rôle qui leur sied, ce sont des guichets publics», a-t-il tonné à l'adresse des participants. La question des importations est revenue avec acuité dans l'intervention du président Tebboune, c'est le thème qui a marqué l'inauguration de la Conférence nationale dont l'objectif est de mettre en place une nouvelle approche d'une relance économique en se débarrassant des expériences de l'ancien régime. Dans ce registre, Tebboune a encouragé les opérateurs économiques et les investisseurs nationaux à oser exporter et conquérir les marchés africains. Dans ce sens, le président de la République a souligné que «l'Etat vous soutient dans ce défi, mais il faut que la volonté et la sincérité priment. Nous allons vous créer un climat dans lequel vous allez travailler dans la sérénité et loin des menaces comme c'était le cas durant la période précédente», dans ce sillage, le président Tebboune a mis en confiance les opérateurs économiques en leur disant que «l'Etat a consacré 1900 milliards de dinars comme potentiel financier destiné à l'investissement. Cela doit être orienté d'une manière différente de l'expérience précédente. L'argent sera prêté uniquement à ceux qui apportent une valeur ajoutée pour l'économie nationale et la création des richesses et à ceux qui ramènent de la devise au pays», et d'ajouter «l'Etat ne financera plus des semblants d'investissement dont le rôle est d'importer et faire dans la surfacturation, ce temps est fini», a-t-il mentionné.

Parlant des réserves de change, le président Tebboune a rappelé que «le pays dispose de 57 milliards de dollars comme réserves. Alors qu'on 2017 quand j'étais à la tête du gouvernement, les réserves dépassaient 300 milliards de dollars», a-t-il rappelé.

Le président Tebboune a mis en confiance les opérateurs économiques quant aux lois et les artifices juridiques qui régenteront l'action de l'investissement et le climat des affaires. À ce propos, le chef de l'Etat a souligné que «l'Etat va dépénaliser la gestion économique, la gestion sera dépendante d'un point de vue juridique du Code du commerce en insistant sur la lutte des pouvoirs publics contre la corruption et le blanchiment d'argent. Ces deux fléaux ne seront pas concernés par la dépénalisation.

Le président Tebboune a en outre fait allusion aux dénonciations via des lettres anonymes, à ce propos le chef de l'Etat a déclaré que «l'Etat ne prendra pas en considération les dénonciations via des lettres anonymes. Il faut avoir le courage pour assumer ses gestes, surtout que les institutions disposent de moyens d'investigation et d'enquête», a-t-il rétorqué.