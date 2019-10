Article 5 — Les hydrocarbures découverts ou non découverts situés dans le sol et le sous-sol du territoire terrestre et des espaces maritimes sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains sont la propriété exclusive de l’Etat, qui en assure la gestion dans une perspective de développement durable et la valorisation dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 69 — Le contrat de participation ou le contrat de partage de production doit contenir une clause de commercialisation conjointe de tout gaz provenant d’un périmètre dans le cas où ce gaz doit être commercialisé à l’étranger. Toutefois, l’Entreprise nationale peut accepter de commercialiser ce gaz pour le compte des parties contractantes.

Article 70 — Les dépenses nécessaires à l’exécution d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures sont, selon le cas, à la charge de l’Entreprise nationale ou des parties contractantes. L’Entreprise nationale ou les parties contractantes assurent la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires. Dans le cas d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, aucune obligation de financement n’incombe à l’Entreprise nationale, sauf si le contrat en dispose autrement.

Article 78 — Les contrats d’hydrocarbures à conclure par l’entreprise nationale avec un ou plusieurs co-contractant(s) prennent l’une des formes suivantes : un contrat de participation ; un contrat de partage de production ; ou un contrat de services à risque.

Article 79 —Le contrat de participation organise entre les parties contractantes les modalités d’exercice, à l’intérieur du périmètre, des activités de recherche et, en cas de découverte d’un ou plusieurs gisement(s) commercialement exploitable(s), des activités d’exploitation.

Article 80 — Le contrat de participation fixe les droits et les obligations des parties contractantes, y compris les obligations de financement de chacune d’elles, pendant la période de recherche, et en cas de découverte d’un gisement commercialement exploitable, pendant la période d’exploitation et ce, en tenant compte des taux de participation des personnes constituant les parties contractantes.

Article 85 — Le contrat de partage de production organise entre les parties contractantes les modalités d’exercice, à l’intérieur du périmètre, des activités de recherche, et, en cas de découverte d’un ou plusieurs gisements commercialement exploitables, des activités d’exploitation. Le contrat de partage de production définit les mécanismes de partage de production, notamment la production destinée au remboursement des coûts pétroliers et à la rémunération du co-contractant étranger, l’ordre de priorité de remboursement des coûts pétroliers, ainsi que les modalités et les limites d’enlèvement des quantités d’hydrocarbures lui revenant, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 93 — L’Entreprise nationale peut conclure un contrat d’hydrocarbures en gré à gré, après concertation avec ALNAFT qui délivre à cet effet un acte d’attribution.

Article 94 — Dans le cas d’un contrat de participation, le taux de participation de l’Entreprise nationale est fixé à un minimum de cinquante et un pour cent (51%).

Article 95 — Dans le cas d’un contrat de partage de production, la part de production mise à la disposition du co-contractant étranger au point de livraison, pour le remboursement de ses coûts pétroliers et au titre de sa rémunération nette après paiement de l’impôt sur la rémunération, ne peut dépasser quarante-neuf pour cent (49%) de la production totale issue du périmètre d’exploitation.

Article 96 — Dans le cas d’un contrat de services à risque, le paiement en numéraire au co-contractant étranger, à titre de remboursement de ses coûts pétroliers et de sa rémunération nette après paiement de l’impôt sur la rémunération, ne peut dépasser quarante-neuf pour cent (49%) de la valeur de la production totale issue du périmètre d’exploitation.

Article 164 — Le régime fiscal applicable aux activités amont, à l’exclusion des activités de prospection régies par les dispositions des articles 48 à 54 ci-dessus, est constitué des impôts, taxes et redevances suivants : la taxe superficiaire ; la redevance hydrocarbures; l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) ; l’impôt sur le résultat ; l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger ; et la redevance forfaitaire sur la production anticipée.

Article 167 — La taxe superficiaire est déclarée et payée annuellement pendant la durée de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures, à compter de l‘entrée en vigueur.

Article 169 — Toute quantité d’hydrocarbures extraite à partir du périmètre d’exploitation et décomptée au point de mesure après les opérations de traitement est soumise au paiement d’une redevance hydrocarbures mensuelle.

Article 180 — L’impôt sur le revenu des hydrocarbures est payé par l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont, d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque et par les parties contractantes dans le cas d’un contrat de participation.

Article 192 —Les dépenses de recherche engagées sur un périmètre totalement restitué au terme ou avant la fin de la période de recherche, telle que fixée dans le contrat d’hydrocarbures ou la concession amont, constituent des charges déductibles pour le calcul du résultat de l’exercice.

Article 193 — Le taux de l’impôt sur le résultat est fixé à trente pour cent (30 %).