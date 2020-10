Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a appelé vendredi dernier, les citoyens, à partir de la ville de Hassi Messaoud (Ouargla), de se rendre massivement aux urnes le 1er Novembre prochain pour voter sur le projet d'amendement de la Constitution, soulignant que ce rendez-vous constituait un tournant dans la vie du pays.

En marge d'une visite de travail et d'inspection dans la région de Hassi Messaoud, Attar a invité les citoyens de cette ville du Sud du pays à s'exprimer librement le 1er novembre sur le projet d'amendement constitutionnel. Il a affirmé que la nouvelle Loi fondamentale permet «un réel changement» et «répond aux revendications exprimées lors des manifestations du Hirak» de février 2019.

Initiant une activité de proximité dans l'une des grandes artères de la ville pétrolière, le ministre de l'Energie a échangé longuement avec des jeunes au sujet du prochain rendez-vous électoral et de ses enjeux. Attar a précisé que «le projet d'amendement constitutionnel proposé à référendum populaire garantit le respect des libertés et les droits des citoyens, ainsi qu'une réelle prise en charge de la jeunesse. Il faut y aller voter même si vous n'êtes pas d'accord avec le nouveau texte. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait dit que c'est le peuple qui décidera sur le projet et qu'il est prêt à toute décision qui sera prise dans ce sens», a rappelé Attar. Interpellé par des jeunes de la ville sur l'opportunité de voter sur l'amendement constitutionnel, le ministre de l'Energie a souligné que le nouveau texte contient des dispositions renforçant le rôle de la société civile et la lutte contre la corruption. «L'époque de l'achat des voix est révolue.

Les Assemblées parlementaires et communales émanent de la base», a-t-il dit. Le ministre de l'Energie a, par ailleurs, mis l'accent sur l'enjeu de ce scrutin qui va mettre un terme à la bureaucratie et libérer les initiatives. Les jeunes Ouarglis ont soulevé, notamment des problèmes liés au logement et à l'emploi.