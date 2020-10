Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, ne revient pas sur ses positions et n'en démord pas non plus en faisant sienne la nécessité de se prémunir de la responsabilité entière en prenant part à l'édification d'une Algérie «stable» sur tous les plans. En animant, en fin de journée de vendredi, un rassemblement populaire à Oran, Abdelaziz Belaïd, faisant la part des choses, a été explicite dans ses dires en défendant le projet de la révision de la Loi fondamentale qu'il juge d'ailleurs venant à point nommé. En ce sens, il a précisé que «le projet d'amendement constitutionnel proposé au référendum populaire garantit une réelle stabilité politique et économique à l'Algérie». Le président du Front El Moustakbel a longuement expliqué les raisons principales ayant motivé sa formation politique à soutenir ce projet proposé par Abdelmadjid Tebboune, soulignant que cela, ajoute l'orateur, permet «d'asseoir les véritables soubassements d'une nouvelle République solide». En clair, le président du Front El Moustakbel est d'autant plus convaincu que le «changement» est en marche, que le ton est donné à faire avancer ce projet». Ne revenant pas non plus sur ce projet pour lequel, Abdelaziz Belaïd, pèse de tout son poids pour sa réussite, ce dernier a, sur sa lancée, affirmé que «le moment est venu pour la participation en force de toutes les forces nationales pour soutenir et prendre part au développement et semer l'espoir chez les Algériens et les Algériennes aux fins de relancer l'économie du pays». Le président du Front El-Moustakbel a, du haut du podium de la salle de cinéma Le Colisée, incité, tout en appelant tous les acteurs nationaux à «participer à cet effort», en se rendant en force aux urnes le 1er novembre prochain». «Exprimez votre avis en votant par «Oui» à l'amendement de la Constitution», a-t-il appelé, soulignant que «par le passé, nous n'étions peut-être pas tous d'accord sur les Constitutions précédentes». Et de revenir encore une fois sur l'actuel projet soumis à la consultation référendaire, en affirmant que «ce projet d'amendement de la Constitution soumis à référendum peut présenter certaines insuffisances, mais nous le considérons bien meilleur que le précédent», a-t-il soutenu, tout en faisant savoir qu'«il représente la base principale de la construction de l'Etat et de la gestion des affaires publiques». Dans ce sens, Abdelaziz Belaïd a appelé à «soutenir le processus constitutionnel et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et marcher la main dans la main pour bâtir une Algérie nouvelle et forte qui ne disparaîtra pas avec la disparition des hommes et des gouvernements». En clôturant son rassemblement, le président du parti a renouvelé son appel au peuple algérien, l'incitant à «aller en force aux urnes le jour du référendum». «Il faut s'exprimer aux fins de parvenir à la stabilité politique et de construire de nouvelles institutions», a-t-il fini par dire.