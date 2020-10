Le secrétaire général du Front de Libération nationale Abou El Fadhl Baâdji, a fait savoir, hier, lors d'un meeting qu'il a tenu à Constantine, au complexe culturel Malek Haddad, que son parti soutient le projet de révision de la constitution. Il a appelé les Constantinois a choisir la «feuille blanche». Pour le SG du FLN, «le projet de révision de la Constitution a permis d'amorcer un saut qualitatif en faveur de la naissance de la nouvelle République où règneront la justice, la loi, la répartition équitable des richesses du pays». Pour le conférencier, «ce projet de révision de la Loi fondamentale a également renforcé les droits et les libertés individuelles et collectives et consacre le caractère républicain et l'indépendance de la justice», ne manquant pas d'ajouter que «c'est une garantie pour la démocratie».

Dans son discours, qu'il a animé devant une importante assistance, dont des militants venus d'autres wilayas, il a estimé que «le projet d'amendement constitutionnel constitue la première épreuve politique pour le processus du changement démocratique». Le secrétaire général du FLN a affirmé également que l' amendement constitutionnel ne peut être que «la clé de la réussite politique, économique et sociale», mais aussi la concrétisation des acquis sur le plan de la politique, des libertés individuelles, les droits humains, la liberté de la presse, la séparation des pouvoirs, le renforcement de la protection des organes de contrôle et la lutte contre la corruption, entre autres».

L'hôte de Constantine a évoqué aussi quelques points, dans la Constitution qui font polémique et qui sont source de division entre ceux qui sont favorables à l'amendement de cette Constitution et ceux qui sont contre, en citant la liberté et la pratique des croyances. Pour lui, ce n'est que du marchandage et la mauvaise interprétation visant l'instrumentalisation du projet à des fins purement étroites et des prétextes pour faire avorter la naissance de la nouvelle Algérie.

Dans le même contexte, il s'est interrogé sur le boycott auquel appellent certains, ceux-là même qui ont dit «oui» à l'ancienne Constitution de 2016, sans consultation du peuple, alors que, a-t-il commenté, cette nouvelle Constitution est venue compléter les précédentes, à savoir celles de 2002, 2008 et 2016.

Il notera que l'amendement du projet de Constitution répond aux aspirations souhaitées par les partis politiques, la société civile et les personnalités politiques.

Concernant le parti dont il est le leader depuis juin dernier, le conférencier ne manquera pas de souligner que de grands changements toucheront le FLN, dans sa composante et dans les objectifs à atteindre. Sa restructuration, a-t-il noté, est un fait indispensable, afin de corriger et rattraper ce qui a été détruit par les opportunistes politiques.

Pour lui, le FLN demeure la masse politique la plus importante, fidèle aux principes du 1er novembre. «Combattre la corruption est l'un des objectifs fondamentaux du FLN», a-t-il conclu.