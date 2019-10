Se situant au cœur du processus électoral, l’Autorité nationale indépendante des élections, est à pied d’œuvre depuis trois semaines, durant lesquelles, le chargé de la communication Ali Draâ, a tenu à mettre les algériens régulièrement au courant du déroulement des activités de l’Anie. Il revient dans cet entretien, sur les plus importantes actions menées par l’autorité.

L’Expression : Durant ces trois semaines, quels ont été les résultats concrets du travail de l’Anie ?

Ali Draâ : L’Autorité nationale indépendante des élections a fait un travail énorme depuis son installation. Un travail que d’autres organes mettraient des mois à effectuer. Entre autres, la décision de l’application de la loi, l’installation des commissions communales pour la révision des listes électorales, qui est une opération lourde, du fait que les commissions se composent de trois membres de la liste électorale et présidées chacune par un magistrat. C’est un travail qui s’effectue dans toutes les communes d’Algérie, il ne s’agit pas uniquement des grandes villes. D’après les premiers résultats, on est très satisfait, et ce malgré le refus de quelques communes de procéder à cette opération, mais devant 1541 communes, je pense que le nombre de celles qui ont refusé demeure insignifiant. D’autant plus que les maires ne sont pas concernés par cette opération, donc , il n’ont pas à refuser ou accepter. En parallèle on a ouvert les bureaux pour le retrait des formulaires de signatures, c’est également une opération volumineuse dans la mesure où, pour les 130 candidats enregistrés jusqu’à présent, il faut distribuer pour chacun, un minimum de 60 000 formulaires, ce qui nous a amenés à imprimer près de 7 millions de formulaires, et cela va continuer jusqu’ à la date limite, qui est arrêtée au 25 octobre 2019. Donc il s’agit de deux opérations distinctes, celle de distribution des formulaires et l’installation des commissions communales. On va faire le bilan dans les jours qui vont suivre et donner les résultats. Le travail se poursuit normalement, le président de l’Anie continue d’installer les représentants délégués des wilayas.

Après la phase de dialogue, la convocation du corps électoral est intervenue en réponse à la volonté d’une grande partie de la société, que pensez-vous de cette adhésion pour l’option de l’élection présidentielle ?

Cela veut dire que le peuple algérien cherche un sortie de crise à travers le dialogue, c’est ce qui a été réclamé depuis le 22 février où le peuple a manifesté sa volonté de trouver des solutions, par la voie la plus pacifique et civilisée, les slogans sont clairs «Silmiya» et «Khawa khawa» sont les seules voies possibles, car les Algériens refusent toute violence.

Cependant, la contestation populaire maintient la condition des préalables, qu’en pensez-vous ?

Malgré le fait que les conditions préalables soient toujours exigées par le Hirak, je pense que les mécanismes mis en place, sont de nature à rassurer et garantir un déroulement transparent des élections. Du fait que l’Autorité nationale indépendante des élections, jouit de toutes les prérogatives de l’administration, du ministère de l‘Intérieur et de la Justice et ceux qui veulent tenter une fraude n’auront aucune chance, car on a mis des mécanismes et applications qui ne laissent aucune marge de manœuvre pour les fraudeurs, quel que soit leur rang. En plus de la Loi fondamentale, qui a permis, à l’origine, la création de l’Anie, celle-ci est en soi une garantie considérable pour les citoyens, à laquelle s’ajoute l’adhésion des citoyens, de la presse et des intellectuels. D’un autre côté, ce qui est important également, c’est l’engagement de l’institution militaire de rester en dehors de l’organisation de l’élection présidentielle, et d’assurer un accompagnement et une protection de l’opération. Le chef d’état-major a dit clairement, que l’ère des présidents fabriqués dans des chambres noires est révolue.

Au vu de ces développements de la scène politique, comment voyez-vous le dénouement de la situation actuelle ?

Toutes les conditions sont réunies pour une bonne préparation du rendez-vous électoral, il nous appartient à nous autant qu’à l’Autorité indépendante des élections, de jouer notre rôle au mieux, et au peuple de se mobiliser pour aller en masse aux urnes, pour barrer la route à toute tentative de fraude. C’est un appel que je lance à tous les Algériens, nous devons tous aller voter le 12 décembre prochain, car c’est la seule voie pour construire un Etat de droit, un Etat fort, axé sur les principes de Novembre.