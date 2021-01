En vue d'améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a donné des instructions, lors de sa réunion avec les directeurs du secteur, pour l'alimentation en eau potable des habitants des zones d'ombre à l'échelle nationale avant la fin mars 2021.

Un communiqué du ministère informe que des instructions «urgentes» ont été données aux directeurs de wilaya par Arezki Berraki qui a souligné l'impératif d'accélérer le rythme de réalisation des différents projets accusant un retard au niveau local, et de respecter les délais impartis, préconisant de doter les régions, dont les projets ont été achevés, de citernes fixes pour atténuer la souffrance des citoyens, ajoute-t-on de même source. Berraki a appelé, également, à une plus grande ouverture sur les chaînes d'information et de communication pour une diffusion optimale des informations et des nouveautés pour éclairer l'opinion publique. Il a, par ailleurs, instruit les responsables à une meilleure prise en charge des doléances des citoyens sur, notamment les projets en cours de réalisation. Privilégiant le «dialogue et l'échange de vues», Berraki a rappelé l'enveloppe financière «considérable» affectée par l'Etat à la prise en charge des zones d'ombre, de par les moyens matériels et humains déployés pour l'aboutissement de ce «noble» projet.

Le ministre a appelé à la poursuite des efforts en restant «à l'écoute de toutes les préoccupations et ouverts à toute proposition (...) car c'est le seul moyen de parvenir à des solutions utiles susceptibles de booster les capacités du secteur pour relever les différents défis». La réunion, à laquelle ont pris part les cadres centraux du secteur et les directeurs des ressources en eau des wilayas, s'inscrit dans le cadre de «l'application des engagements du président de la République et ses récentes orientations, dont celles inhérentes à la prise en charge des zones d'ombre». Lors de cette rencontre, le ministre a suivi plusieurs exposés sur la situation des programmes tracés visant la promotion des zones d'ombre ainsi que l'identification des obstacles entravant la réalisation de certains projets dans ces régions. Le bilan sectoriel fait état de la réception de 2 326 projets, dont 1 340 destinés à l'alimentation en eau potable des zones d'ombre. Le gouvernement avait proposé, en 2020, un programme «important» pour le financement de plusieurs projets d'une enveloppe de plus de 64 milliards de DA allouée au secteur. Selon Berraki, les difficultés enregistrées l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19 ainsi que son impact négatif sur l'aspect socio-économique et institutionnel ainsi que le stress hydrique et l'incidence financière ont «renforcé davantage le secteur en matière de gestion des opérations».

Toutefois, il y a lieu de relever que «le secteur a réalisé un saut qualitatif, en témoigne le bilan positif de 2020 en dépit des crises qu'il a traversées en sus de la réception de plusieurs projets devant contribuer à l'amélioration du service public des eaux, notamment l'AEP et l'assainissement, conjugués à la relance de la majorité des projets en arrêt qui devront re-booster le développement au niveau local», a soutenu le ministre. Le communiqué constate enfin que «l'évaluation en continu et la résolution des problèmes constituent deux conditions essentielles pour la concrétisation des objectifs suprêmes inscrits dans le cadre de la stratégie de l'eau 2030».