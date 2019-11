Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire entamant sa deuxième journée de visite à la 4e Région militaire a prononcé un deuxième discours dans lequel il salue le peuple témoignant de sa fidélité, abordera l’élection, mais le plus important, le complexe d’El Hadjar qui a fait l’objet des desseins de la bande qui a tenté par tous les moyens de le fragiliser et d’entraver son développement.

Ainsi, il a rappelé, lors de sa rencontre au niveau du Secteur opérationnel sud-ouest Djanet, avec les cadres et les personnels de la Région, que les qualités singulières qui distinguent le peuple algérien des autres sont celles de la solidarité. Il souligne dans ce contexte « il y a lieu de rappeler que les qualités singulières qui distinguent le peuple algérien des autres sont celles de la solidarité, dans toute la force du terme». Il atteste également que «la plus noble de ces qualités est la solidarité avec la patrie et d’être à ses côtés lorsqu’elle en a le plus besoin». En effet, a-t-il poursuivi «l’Algérie, capable de choisir celui qui la dirigera durant la prochaine étape, fait appel à ses fidèles enfants, dans ces circonstances particulières, et je mets l’accent ici sur le mot fidèles, et ils sont très nombreux à travers tout le territoire national, car elle a effectivement besoin de tels enfants. La fidélité est la vertu certaine, qui dénote du lien fort entre le citoyen et sa patrie». Dans le même ordre d’idées, il témoigne : «C’est une qualité qui ne peut être marchandée, car elle émane essentiellement de la nature de la personnalité des individus et de la force de leur cohésion.» Le général de corps d’armée ne manquera pas d’ajouter à son constat que l’Algérie possède «un peuple qui sait parfaitement s’adapter efficacement à toutes les phases quelles que soient leur sensibilité et leur difficulté. Un peuple qui a surpris le monde entier par son comportement civilisationnel qu’il est tenu d’imprégner à ses marches pacifiques, car le peuple algérien, grâce à son sens patriotique sincère et fédérateur, a conscience des dessous des évènements et de la nature des défis et est fermement déterminé à mener l’Algérie à bon port, quelles que soient les circonstances, car il met l’intérêt de sa patrie au-dessus de toute considération».

Pour le général de corps d’armée qui a tenu à réaffirmer que les valeurs ancrées du glorieux 1er Novembre 1954 et ses principes patriotiques enracinés dans les esprits des fidèles enfants du peuple algérien, constituent la feuille de route idéale et sûre, que « quiconque suit, ne sera jamais déçu ». Car s’interroge-t-il «Comment sera déçu celui à qui les vaillants Chouhada ont tracé les principaux repères?» Il décrit Novembre comme « le rempart de l’Algérie, après Allah Le Tout-Puissant, et l’Algérie est le legs de Novembre». Car celui qui aime l’Algérie, aime Novembre et doit croire en ses nobles valeurs et être toujours fidèle à son serment et au serment de ses artisans parmi les vaillants Chouhada et les braves moudjahidine». Plus perspicace et explicite dans ses propos, le chef d’état-major ajoute que «Le dévouement signifie par nécessité l’engagement par la parole et l’acte envers ses éternels principes et la détermination à suivre la voie de ses fidèles hommes. C’est ainsi, et seulement ainsi que se construit le rempart solide sur lequel se brisent les illusions des ennemis de l’Algérie, notamment en ces circonstances.» Le vice-ministre de la Défense a également souhaité dire. «Il est la garantie qui procure à notre peuple toute la force et offre à toutes les composantes vives de notre nation ; les jeunes dans leurs différents postes, les étudiants dans leurs différents établissements et spécialisations, lesquels constituent à juste titre les hommes de demain et les cadres de l’avenir, je disais, cette garantie qui leur réunit à tous, ainsi qu’à l’ensemble des franges de la société, tous les facteurs de prise de conscience et de puissance, à même de leur permettre de mettre en échec les différents complots et machinations qui se trament contre notre peuple et notre Etat national aux racines novembristes pures». Le chef d’état-major ne manquera pas d’ajouter : «Il y a lieu de citer les mesures d’urgence prises pour remédier aux problèmes que rencontre le complexe sidérurgique d’El Hadjar, et pour réhabiliter et relancer l’activité et développer la production de ce complexe industriel qui constitue la fierté de l’industrie nationale et un acquis à préserver, étant donné qu’il emploie des milliers d’ouvriers et qu’il a été l’objet des desseins de la bande qui a tenté par tous les moyens de le fragiliser et d’entraver son développement, afin de priver l’économie de notre pays de la plus-value que ce complexe pourrait offrir, notamment dans ce domaine sensible».