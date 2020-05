Recourir aux nouvelles technologies en envoyant un tweet rapide et concis, c'est ainsi que Abdelmadjid Tebboune a choisi de communiquer avec les étudiants. Via ce canal très prisé par la jeunesse, le président a présenté, mardi dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'étudiant, coïncidant avec le 19 Mai de chaque année, ses voeux aux étudiants et les a assurés du grand intérêt que porte l'Etat à cette catégorie et à son épanouissement. «Pour toutes les étudiantes et les étudiants, et en dépit du fait que votre journée nationale intervienne dans un contexte difficile, nous oeuvrons inlassablement pour faire de vous la locomotive du processus de développement du pays dans tous les domaines. Que Dieu vous préserve. Bon Ramadhan et bonne fête de l'Aïd el Fitr. Vive l'Algérie», a écrit le chef de l'Etat. Ce message n'a pas été la seule attention qu'a eue le président envers les étudiants. Pour traduire ses paroles en actions, Abdelmadjid Tebboune a choisi cette journée de célébration pour lancer une chaîne thématique d'enseignement intitulée «El Maârifa». Un lancement symbolique à travers lequel le président a tenu à rappeler ses priorités dont l'investissement dans le capital humain et cela en formant hautement la jeune génération qui constituera le réservoir des cadres et dirigeants de l'Algérie de demain. Pour assurer son développement, un pays ne peut compter que sur ses enfants et ces derniers doivent être les maîtres du savoir, maîtriser les nouvelles technologies, innover et toujours anticiper les évolutions. Raison pour laquelle le président Tebboune et sa nouvelle équipe dirigeante misent énormément sur l'enseignement à toutes les étapes qui constituent la pièce maîtresse du moteur du changement. Il est clair que les connaissances, les qualifications et les compétences appuient le développement socio-économique et c'est là le premier objectif du chef de l'Etat qui a, faut-il le rappeler, dédié tout un ministère aux technologies du savoir et aux start-up. D'ailleurs, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a confirmé, dernièrement, la volonté du président à développer les technologies modernes «l'Algérie s'est engagée sur cette voie depuis quelques années, mais à présent il y a aussi la volonté du président de la République de développer et d'exploiter au maximum ces technologies pour les mettre au ser-vice du pays, surtout des élèves et des étudiants». Cette volonté, Abdelmadjid Tebboune l'a affichée, dès son premier discours à la nation, en décembre dernier. Il avait alors évoqué l'importance du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique assurant qu'il devait jouer «un rôle pionnier dans l'édification de la nouvelle République algérienne, à travers le développement des programmes pour hisser le niveau des diplômés et jeter des passerelles entre le monde du travail et l'université afin de faire de cette dernière la locomotive de l'édification d'une économie forte». Le président de la République s'était alors engagé à oeuvrer à l'autonomie de l'université, à la création de pôles d'excellence et l'éradication de la bureaucratie qui «tue la créativité et l'innovation». Un engagement parmi une cinquantaine d'autres qui donnera, comme a promis le président, son nouveau visage à l'Algérie.