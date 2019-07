Le chef de l’état, Abdelkader Bensalah, a adressé, dimanche soir, un message de félicitations à l’Equipe nationale et aux supporters, suite à la qualification des Verts face au Nigeria à la finale de la CAN 2019 qui se déroule en Egypte, réitérant l’engagement de l’état à poursuivre ses efforts à réunir toutes les conditions appropriées pour que cette victoire soit couronnée d’autres succès sur les plans continental et international.

«Vivant pleinement l’allégresse populaire à l’occasion de la qualification de l’Equipe nationale à la finale de la CAN, je ne puis qu’adresser, au nom de tout le peuple algérien et en mon nom, mes sincères félicitations à vous tous, joueurs, entraîneur, ou encore techniciens et supporters pour ce merveilleux exploit», lit-on dans le message du chef de l’état. «Armés d’un esprit de patriotisme et de fair-play suprême, vous étiez de véritables combattants, ne ménageant aucun effort pour arracher la victoire, vous donnant pour seul objectif l’accession à ces stades avancés et honorables de la compétition continentale, c’est là tout le professionnalisme», a écrit M. Bensalah.

S’adressant également aux joueurs et aux membres de la sélection nationale, M. Bensalah a dit avoir «apprécié et continue à admirer, à l’instar de tous les Algériennes et Algériens, tous âges confondus, le parcours exceptionnel de notre Equipe nationale lors de cette coupe d’Afrique, et ô combien je fus ému par ces images relayées par les médias à travers le monde, traduisant le niveau raffiné et singulier de patriotisme, de civisme et de discipline dont ont fait montre les aficionados algériens, comme ils l’ont de tout temps démontré à chaque fois qu’il est question de porter haut notre emblème national».

«Chacun de nous a vécu au rythme de l’hymne national», a-t-il encore soutenu, estimant que «ces moments resteront gravés à jamais dans notre mémoire nationale, et traduisent l’esprit de sacrifice de nos jeunes et leur désir d’honorer les couleurs nationales sur le plan international.

Nous avons grand espoir de voir notre Equipe nationale toujours pionnière, en décrochant davantage de victoires à tous les niveaux, et monter sur le trône de l’Afrique».

Réitérant, en conclusion, ses remerciements et sa considération à la sélection nationale, M. Bensalah a affirmé encore une fois «l’engagement de l’état à poursuivre ses efforts à réunir toutes les conditions appropriées pour qu’elle soit couronnée d’autres succès sur les plans continental et international», exprimant ses «voeux pour nos joueurs intrépides de brillance et de réussite».