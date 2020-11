«La date limite pour indemniser les agriculteurs touchés par les feux de forêts survenus dans la nuit du 7 au 8 novembre dans huit wilayas, n'excédera pas le 15 décembre et concernera en priorité ceux qui ont enregistré des dégâts au niveau de leurs habitations et des pertes sur la richesse», c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Abdelaziz Djerad, hier, lors de sa visite dans la wilaya de Tipasa, à l'occasion du lancement de la campagne nationale de reboisement, qui coïncide avec la Journée nationale de l'arbre au slogan «qu'il le plante». À cette occasion le Premier ministre est longuement revenu sur les incendies de forêts qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays, rassurant les populations touchées, et insistant sur l'accélération des procédures administratives de l'opération d'indemnisation.

S'exprimant sur l'origine de ces incendies, Djerad n' a pas manqué de souligner que les investigations sont en cours, mais révèlent d'ores et déjà l'implication de mains étrangères «le colonisateur a commis des crimes contre les forêts algériennes a coups de napalm, et aujourd'hui les ennemis de l'Algérie tentent de porter atteinte à cette richesse nationale. Notre réponse sera civilisée et consistera à planter des arbres partout où cela est possible». Dans le même sillage, le Premier ministre a tenu à envoyer un message d'espoir à l'adresse des jeunes Cadets de la nation, des Scouts musulmans algériens, de la société civile et des écoliers présents à cette opération, et un appel à se mobiliser, à travers une publication sur son compte Tweeter, en fin de visite, précisant «j'ai vécu avec vous un rendez vous avec l'environnement et avec l'arbre. Unissons-nous pour rendre à la terre son couvert végétal ravagé par les incendies commandités par des mains criminelles. En plantant des arbres, nous plantons l'espoir d'une vie nouvelle, et d'une richesse qui se transmettra à travers les générations».Il est à rappeler que la wilaya de Tipasa a été la plus touchée par ces feux de forêts qui ont fait deux morts et causé des pertes estimées à 3 800 hectares dont 820 hectares lors de la nuit du 6 au 7 novembre dernier.

Une réponse on ne peut plus claire du gouvernement algérien à l'adresse des parties obscures qui veulent planter la graine de la discorde au sein de la population algérienne, qui s'accompagne d'une position ferme envers les actes criminels et les tentatives de déstabilisation, notamment en cette période particulièrement difficile à cause des effets de la crise sanitaire et économique. À travers cette prise en charge rapide des préoccupations des victimes de cette catastrophe, le gouvernement oeuvre à faire rempart aux agressions internes et externes, et renforce la consolidation du front interne, seule alternative pour déjouer les plans de destruction du processus constitutionnel en cours.