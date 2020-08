«Welcome Back en Algérie», est une formule lancée par Marriott International avec des réductions et des offres spéciales au profit du personnel de la santé. C'est par cette formule que la chaîne hôtelière Marriott International compte promouvoir le tourisme en Algérie.

L'information a été transmise à notre rédaction, hier, par un communiqué où on pouvait lire: «La chaîne hôtelière Marriott International en Algérie reprend toutes ses activités de plus belle et lance à cette occasion son offre «Welcome Back». Cela intervient, ajoute le communiqué, «après plusieurs mois au ralenti causé par la pandémie du coronavirus», néanmoins, la chaîne soutient qu'il est «à nouveau possible de planifier et réserver des séjours dans l'ensemble des hôtels Marriott International, au moment où les choses reprennent leur cours petit à petit». Dans son communiqué, la chaîne Marriott a répondu «à la demande grandissante des touristes locaux, à la suite des restrictions de voyage imposées par les autorités publiques, afin de contrer la menace du Covid-19».

L'offre, souligne encore la même source, est valable jusqu'au 30 septembre, confirmant qu'«une autre offre est spécialement mise au profit du personnel de la santé jusqu'au 28 février 2021». Voilà ce qui devrait satisfaire les touristes, notamment le fait qu'on prévoit, a-t-on ajouté, «des réductions jusqu'à 25% sur les chambres, des petits-déjeuners gratuits et des restaurants ouverts, tout a été pris en compte, dans le but d'assurer aux arrivants les commodités nécessaires pour leur permettre un agréable séjour». Dans le même communiqué, on pouvait lire le commentaire suivant: «Alors que les pays procèdent à la réouverture progressive du secteur hôtelier, le marché algérien connaît une forte demande de séjours, de la part des résidents locaux. Cela est dû au travail inlassable des autorités locales pour préserver la santé publique par les différentes mesures sanitaires afin de créer un environnement propice et sain dans tous les secteurs, y compris l'hôtellerie». Mais enfin, rassure Neal Jones, directeur des ventes et du marketing de la région Emea (Europe, Moyen-Orient et Afrique) au sein de Marriott International, «Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau nos invités et sommes impatients de leur offrir de formidables expériences dans l'ensemble de notre portefeuille diversifié», rapporte encore le communiqué.