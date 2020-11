Les journées noires se suivent et se ressemblent à Béjaïa. Après les échauffourées, franchement inutiles dans l'après-midi du jour du vote, voilà qu'une autre action musclée toute aussi pénalisante, s'invite sur la RN 43, qui relie Béjaïa à la wilaya de Jijel.

Parce que les habitants de la localité de Melbou refusent les nouvelles attributions octroyées aux investisseurs, dans le cadre du Calpiref, ils ferment la route au nez des usagers. La ritournelle se renouvelle. La semaine dernière, c'était la Nationale 26 qui avait été fermée pendant deux jours consécutifs, sans émouvoir personne. D'autres actions sont initiées quasi quotidiennement sur les axes routiers, devant le siège de la wilaya et d'autres institutions de la République.

À chaque fois, ces actions de protestation engendrent des désagréments et compliquent la vie des usagers. Un coup dur pour l'économie locale, dont devraient ce soucier ceux qui sont aux commandes de cette wilaya. Force est de constater que c'est loin d'être le cas. On a l'impression que les responsables ne se sentent pas concernés par les problèmes posés et se désengagent sans le dire.

Béjaïa est devenue la seule région du pays qui vit au rythme des manifestations de rue. Y a-t-il autant de problèmes dans la cité? Forcément oui. Autrement, les citoyens ne s'aventureraient jamais à bloquer une route au nez et à la barbe des usagers qui n'ont aucun tort dans le conflit. Mais, en réalité, le problème est beaucoup plus profond.

Il y a d'abord le mutisme observé face aux plaignants, ensuite, l'incapacité de répondre aux revendications et enfin et surtout un terrible déficit de communication, ce qui nous amène à la question lancinante: Y a- t-il un capitaine aux commandes du navire Béjaïa? La question s'impose d'autant plus que tous les citoyens de la ville restent perplexes face à la situation qui prévaut dans la wilaya et particulièrement au manque de perspicacité des équipes dirigentes, aussi bien des APC que de la wilaya. Le fléau des coupures de routes est à lui seul assez illustratif de ce manque de clairvoyance et de cette indifférence des autorités. À cela s'ajoutent d'autres problèmes qui empoisonnent le quotidien des citoyens comme les routes défoncées, saturées, des projets qui avancent à pas de tortue. Ce sont autant de facettes qui illustrent un quotidien des plus désagréables dans les différentes régions de la wilaya.

Il y a vraiment de quoi s'interroger si les équipes aux commandes locales et des wilayas sont dans l'ignorance ou tout simplement dans l'incapacité de réagir. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque. Ce qui manque, en vérité, c'est le dialogue et la communication, voilà où pêche-t-on encore et c'est devant cette situation que l'incivisme prend de l'ampleur. Les blocages de routes s'y inscrivent et lorsque ce phénomène est ignoré par les autorités, le comble est alors atteint. Quand en plus on ne tient pas ses promesses, c'est toute la politique de la conduite des affaire locales qui est mise à nu. Béjaïa a plus que jamais besoin de mobiliser ses forces et non de les disperser par les discours creux aux lendemains incertains.