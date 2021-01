Les célébrations de Yennayer constituent l'apanage exclusif de tous les habitants de Tamazgha, de l'oasis de Siwa (Egypte jusqu'aux confins lointains du Sénégal où cette célébration prend le nom de Tabaski ou encore Tafaska en langue amazighe, qui veut tout bonnement dire «la fête». Elle est d'une dimension internationale, cette fête est célébrée à la hauteur de la richesse de son histoire. Les habitants de la partie Ouest s'illustrent exceptionnellement en célébrant, dignement malgré toutes les circonstances, l'avènement du Nouvel An amazigh. «Les wilayas dans l'Ouest du pays ont été au rendez-vous en programmant, à l'instar d'autres wilayas du pays, diverses activités culturelles et festivités riches et variées à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh Yennayer 2971. La direction de la culture de la capitale de la Mekkera, Sidi Bel Abbès, a concocté un large programme à l'occasion de cette fête, à partir de mardi à la Maison de la culture Kateb Yacine avec la participation de plusieurs intervenants du secteur et des artisans, avec le concours des associations locales dans le but de mettre en valeur ce legs culturel riche dont peut s'enorgueillir la région, a-t-on souligné auprès de cette instance. La Chambre d'artisanat et des métiers de la même wilaya organise, avec le concours du Centre de valorisation des compétences de Télagh, une cérémonie festive, à la Maison d'artisanat et des métiers, à laquelle participent plus de 40 artisans et artisanes et la programmation d'une exposition d'habits et costumes traditionnels, en plus de la présentation de plats populaires. Un concours est programmé à l'occasion. Les festivités de Yennayer cette année se distinguent par la mise en lumière des zones d'ombre de la wilaya avec l'organisation d'activités dans un atelier dédié à la production et la formation à Sidi Chaïb, ce qui permet aux artisans d'exposer leurs produits et de contribuer de manière effective à mettre en évidence la dimension culturelle et historique des festivités à travers le Sud de la wilaya, a souligné le directeur du Centre de valorisation des compétences de Télagh, Samir Belghazi. Le Musée du Moudjahid de Sidi Bel Abbès donnera, pour sa part, mardi, le ton aux festivités de la semaine culturelle de la Nouvelle Année amazighe 2971 sous le slogan «Authenticité, unité et fierté». Il est prévu la présentation d'expositions du patrimoine culturel et historique de la région, aux côtés d'autres activités dont la tenue d'une conférence historique sur le sujet, selon les organisateurs. À Tissemsilt, il a été procédé lundi, à la Maison de la culture Mouloud Kacim Naït Belkacem à la tenue d'expositions montrant la richesse du patrimoine culturel immatériel de la région de l'Ouarsenis, à l'initiative de la direction de wilaya de la culture et des arts. Cette manifestation, inaugurée par le wali Abbas Badaoui, comprend une exposition de livres mettant en exergue le patrimoine amazigh avec la réservation de certains espaces aux produits de l'artisanat traditionnel local, de même que les plats populaires de la région, avec la participation d'adhérentes à cinq associations féminines et artisanales de la wilaya. Parallèlement à cette exposition de trois jours, organisée suivant le protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19, est programmée la projection d'un film documentaire qui retrace les coutumes et traditions de la wilaya de Tissemsilt à l'occasion de la célébration de Yennayer, selon les organisateurs. À Saïda, les festivités de la célébration du Nouvel An amazigh ont été lancées lundi à la Maison de la culture Mustapha Khaled sous le slogan «Yennayer el kheir fi bitna». Cette manifestation, qui s'étale sur quatre jours, dont la cérémonie d'ouverture, présidée par le wali Saïd Sayoud, a été marquée par l'organisation d'une exposition sur la richesse du patrimoine culturel amazigh, à l'instar des produits d'artisanat et des tableaux artistiques. Des récitals de poésie melhoum ont été donnés, à l'occasion, par le poète Cheikh Ismaïl. En outre, le programme comporte la projection de deux films Aghissi de Merzoug Fedallah et La montagne de Baya de Azzedine Meddour, ainsi que la présentation, au théâtre régional Sirat Boumèdiène, de deux pièces théâtrales Radjioune Radjioune de Hamid Aït El Hadj et une production du Théâtre national Mahieddine Bachtarzi d'Alger, Tinhinane, une production du théâtre régional d'Oum El Bouaghi. Au programme figure également une communication sur l'histoire amazighe, ainsi que deux reportages sur la vie du poète Si M'hand U M'hand sous le titre «Un poète de dimension mondiale» et un autre qui aborde la célébration de Yennayer dans la région. À El Bayadh, la Maison de jeunes a organisé un concours de wilaya à la Maison de la culture Mohamed Belkheir du meilleur habit traditionnel et un autre du meilleur plat traditionnel, a indiqué le directeur de l'Office des établissements de jeunes, Ismaïl Bilal. En outre, sera tenue une exposition des réalisations des établissements de jeunes dont des travaux manuels et des habits traditionnels, alors que la Chambre d'artisanat et des métiers organise, avec la participation de 20 exposants dans les domaines de la couture, une exposition sur l'artisanat d'art et traditionnel. La direction de la culture d'Oran a préparé plusieurs activités virtuelles dans le cadre de la manifestation de la semaine culturelle amazighe à l'occasion de la célébration de Yennayer 2971. Une manifestation visant à mettre en valeur le patrimoine amazigh a été diffusée sur les pages Facebook de la direction de la culture et de l'Office national de la culture et de l'information (Onci) et du Musée national Ahmed Zabana d'Oran, via les réseaux sociaux. Ces festivités annuelles, dont le coup d'envoi a été donné vendredi soir et qui se poursuivent jusqu'au 13 janvier en cours, comprennent un bouquet d'activités culturelles et artistiques qui mettent en exergue la richesse culturelle amazighe, avec la collaboration de diverses structures culturelles, d'associations activant dans le domaine de la culture et de la Chambre d'artisanat et des métiers.