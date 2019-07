L’ancien chef de la Wilaya IV historique, le colonel Youcef El Khatib sort de son silence. Il a repris sa plume pour défendre l’honneur de son « frère d’armes », Lakhdar Bouregaâ. Dans le communiqué qui porte la signature de « Si Hassan » le nom révolutionnaire de Youcef Khatib, le militant évoque le parcours de lutte de Lakhdar Bouregaâ et témoigne de son héroïsme, sa contribution dans la propagation de la révolution dans la quatrième région militaire. « Lakhdar Bouregaâ est né le 15 mars 1933 à El Amaria (Médéa). En 1956, il rejoint la révolution après la mobilisation obligatoire dans les alentours de Médéa. Il faisait partie des premières sections qui ont répandu la révolution à Médéa et sa région. Il a occupé plusieurs postes de responsables avant de devenir commandant de la célèbre Katiba (compagnie) zoubiria compte tenu de sa formation militaire et de ses actions héroïques contre le colonialisme », écrit « Si Hassan » dans ce communiqué. « Responsable de la zone II de la Wilaya IV entre 1959 et 1960, il devient ensuite membre du conseil de la wilaya IV avec grade de commandant sous le commandement du colonel Youcef el Khatib », insiste-t-il pour démentir toutes les allégations qui circulent ces derniers temps.