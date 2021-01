Le procès en appel des affaires de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale pour le 5ème mandat en faveur du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, s'est poursuivi, hier, par les auditions des accusés, au niveau de la première chambre pénale près la cour d'Alger. Appelé à la barre, l'ancien ministre de l'Industrie et de l'Energie, Youcef Yousfi, a nié toutes les accusations portées contre lui, notamment «octroi d'indus avantages», «abus de fonction», «conflit d'intérêts, corruption dans la conclusion de marchés publics et dilapidation de deniers publics». Pour le mis en cause, le rapport d'expertise de l'Inspection générale des finances(IGF), «comporte plusieurs erreurs et des irrégularités». «Aucun avantage n'a été donné suite à la délivrance de décisions d'avis technique que j'ai signées», a-t-il insisté. Pour Youcef Yousfi, «les avantages sont octroyés par le Conseil national d'investissement(CNI), présidé par le Premier ministre et l'Agence nationale de développement de l'investissement(Andi)» et de préciser que «la décision d'avis technique favorable, prouvant l'existence réelle d'un projet permettant à l'opérateur de dédouaner ses équipements CKD/SKD importés, est préparée par le Comité d'évaluation technique (CET), soumis au directeur central du développement industriel et le secrétaire général du ministère de l'Industrie». «Pour apposer ma signature je me réfère à l'étude du dossier faite par le CET, accompagné d'une fiche technique», a-t-il affirmé, rappelant que «tous les équipements importés par les opérateurs automobiles sont regroupés sous une même position tarifaire». A propos du choix d'une liste de 40 opérateurs, autorisés à investir dans la filière du montage automobile comportant la liste de 5+5, proposée par Ahmed Ouyahia, il a soutenu qu'«ils répondaient tous aux critères et que cette liste n'était pas fermée définitivement». Il a, par ailleurs, affirmé que «sa priorité à ma nomination était de mettre de l'ordre dans le secteur et d'élaborer un nouveau cahier des charges» avouant «avoir congédié le secrétaire général du ministère» qui ne lui inspirait pas confiance.

Des failles dans la gestion des dossiers

Pour se défendre, Youcef Yousfi a révélé des failles dans la gestion des dossiers en raison du manque d'expérience conjuguée au fait qu'«il avait été pressé de signer des dizaines de décisions». Il a fait savoir que «sur la totalité des 106 dossiers déposés, son département a retenu une liste d'une quarantaine d'opérateurs en partenariats avec les 15 premiers constructeurs de rang mondial». Néanmoins, la lettre adressée en janvier 2017 au Premier ministre, Ahmed Ouyahia, précisant les critères du choix des opérateurs autorisés à intervenir dans la filière automobile, auxquels est accordé un délai allant jusqu'à novembre 2018 pour se conformer au cahier des charges, est restée lettre morte puisque, révèle-t-il, «le Premier ministre a décidé de prolonger ce délai jusqu'à avril 2019». Au sujet de l'inexistence de commission de recours, l'ancien ministre de l'Industrie soutient qu'il n'en a jamais entendu parler. «Les opérateurs pouvaient adresser leur recours au comité d'évaluation technique, au ministre et même au Premier ministre», dit-il.

Du financement de la campagne présidentielle

Interrogé sur le cas de l'opérateur Ahmed Mazouz, qui n'avait pas obtenu de réponse à temps, il a affirmé que cet opérateur a déposé son dossier avant sa venue à la tête du ministère de l'Industrie. «Après l'accord du CET en 2016, celui du CNI en mars 2018, et la signature d' une convention avec l'Andi en 2018, il m'a adressé une lettre pour m'informer qu'il lui manquait un partenaire étranger», a-t-il rappelé. «J'ai autorisé Mazouz à intégrer cette filière pour ne pas perdre cet investissement conformément à mes attributions d'encourager et de promouvoir l'investissement industriel», a-t-il justifié, citant dans sa lancée, les unités pneumatiques, sous-traitants plastiques réalisées à Sétif, les câbles et les sièges de véhicules fabriqués pour l'usine Renault à Oran..., entrant dans la diversification de l'économie. «J'ai exposé ce cas au Premier ministre qui n'avait pas fait d'objection», a-t-il encore affirmé. Il a admis en outre que «sans sa décision d'avis technique, l'opérateur ne pourra pas dédouaner ses équipements». Questionné si la remise d'un chèque de 39 milliards de centimes par Mazouz à la direction électorale de Abdelaziz Bouteflika le 20 février 2019, a un lien avec la décision de l'avis technique l'autorisant à produire 17 modèles de véhicules de marques étrangères, qu'il avait lui-même signée, Yousfi affirme qu'il n'a jamais entendu parler de cette affaire et n'avoir reçu personne au niveau de son département. Sur sa lancée, Yousfi a tenté de remettre en cause le rapport d'expertise où il lui est reproché arbitrairement l'absence d'agréments définitifs, du partenaire étranger du code constructeur WMI, dans les dossiers de certains opérateurs choisis soutenant que «ce même rapport a omis de préciser que l'Etat récupère ses avantages en taxes et impôts au bout de 4 à 5 ans». «Cette expertise ignore la loi sur l'investissement. C'est l' Andi qui fait l'étude du dossier et propose des avantages», a-t-il soutenu. Aussi, Youcef Yousfi affirme que «le rapport de l'IGF fut orienté sciemment».

La partie civile n'a pas déposé de dossier

À propos de la partie civile, il a fait savoir que «ni la Sarl Emin Auto ni le groupe Elsecom de Abderahmane Achaïbou et encore moins le Groupe Cevital n'ont déposé de dossiers». «La seule fois où j'ai rencontré le patron de Cevital, Issad Rebrab, ce fut à la prison d'El-Harrach». L'avocat de la défense, Miloud Brahimi a demandé à la partie civile de quitter la salle d'audience, leurs demandes étant rejetées par la Cour suprême. À la question de la présidente de la cour qui a révélé que la valeur des avantages octroyés au titre des 14 arrêtés ministériels s'élevait à 15 milliards de dinars, Yousfi a dit que «ces montants sont calculés à base de faux taux de change». Il a relevé les grosses erreurs concernant les droits de douanes.